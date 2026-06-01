Lille assume, Davide Ancelotti ne fera pas rêver

Après la nomination de Davide Ancelotti, Olivier Létang s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Le président du LOSC a décrit le profil de son nouvel entraîneur dont la priorité ne sera pas forcément le beau jeu.

C’est désormais officiel, Davide Ancelotti devient le nouvel entraîneur du LOSC . Le club nordiste a confirmé sa nomination ce lundi, avant la conférence de presse donnée par Olivier Létang. Le président de Lille s’est présenté devant les médias afin d’expliquer sa préférence pour un coach inexpérimenté et qui a surtout évolué dans les différents staffs de son père Carlo Ancelotti.

« Davide coche toutes les cases de ce qu'on recherchait, a répondu Olivier Létang. Il a l'expérience du haut niveau. Cela fait 10 ans qu'il est dans les grands vestiaires (Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Naples…). Il est ouvert à tout et a refusé beaucoup de projets. L'idée était de repartir sur quelque chose de différent, avec de la créativité. Il y a eu une seule rencontre qui a été automatique. Il connaissait parfaitement notre projet. » Quant au style de jeu de l’Italien, le président lillois a annoncé la couleur.

On aime avoir le ballon, mais... - Olivier Létang

« Dans un club, la priorité, c'est d'avoir un club fort, a prévenu le dirigeant contraint de remplacer Bruno Genesio. Et on a des valeurs immuables : le travail, le combat, la solidarité et ne jamais abandonner. Je veux une équipe avec de la personnalité. Davide est quelqu'un de pragmatique. On aime avoir le ballon, mais tout dépend de l'adversaire. Davide est dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. En tant que président, je suis pragmatique : je veux gagner. » Autrement dit, les résultats passent avant la manière. D’autant que le membre du staff du Brésil ne rejoindra Lille qu’après la fin du parcours de la Seleção au Mondial 2026.