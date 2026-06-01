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Davide ancelotti

Lille assume, Davide Ancelotti ne fera pas rêver

LOSC01 juin , 18:30
parEric Bethsy
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Après la nomination de Davide Ancelotti, Olivier Létang s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Le président du LOSC a décrit le profil de son nouvel entraîneur dont la priorité ne sera pas forcément le beau jeu.
C’est désormais officiel, Davide Ancelotti devient le nouvel entraîneur du LOSC. Le club nordiste a confirmé sa nomination ce lundi, avant la conférence de presse donnée par Olivier Létang. Le président de Lille s’est présenté devant les médias afin d’expliquer sa préférence pour un coach inexpérimenté et qui a surtout évolué dans les différents staffs de son père Carlo Ancelotti.
« Davide coche toutes les cases de ce qu'on recherchait, a répondu Olivier Létang. Il a l'expérience du haut niveau. Cela fait 10 ans qu'il est dans les grands vestiaires (Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Naples…). Il est ouvert à tout et a refusé beaucoup de projets. L'idée était de repartir sur quelque chose de différent, avec de la créativité. Il y a eu une seule rencontre qui a été automatique. Il connaissait parfaitement notre projet. » Quant au style de jeu de l’Italien, le président lillois a annoncé la couleur.
On aime avoir le ballon, mais...
- Olivier Létang
« Dans un club, la priorité, c'est d'avoir un club fort, a prévenu le dirigeant contraint de remplacer Bruno Genesio. Et on a des valeurs immuables : le travail, le combat, la solidarité et ne jamais abandonner. Je veux une équipe avec de la personnalité. Davide est quelqu'un de pragmatique. On aime avoir le ballon, mais tout dépend de l'adversaire. Davide est dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. En tant que président, je suis pragmatique : je veux gagner. » Autrement dit, les résultats passent avant la manière. D’autant que le membre du staff du Brésil ne rejoindra Lille qu’après la fin du parcours de la Seleção au Mondial 2026.
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Derniers commentaires

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Pour des départs en juin ça élimine tous ceux qui sont au mondial les plus courtisés sont Afonso Moreira , Ainsley Maitland-Niles , Tanner Tessmann

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

De quoi blablabla ?? Si c'est pour le titre quii est a chaque fois pourri, je suis d'accord, par contre si ce que dit MLJ, je ne suis pas d'accord avec tes bla bla bla. Ce qu'il dit est factuel, on sait que l'on doit vendre, et comme il le dit, hormis le PSG, ts les clubs. Donc bon tes bla bla bla, Je te fais mm cadeau de son intervention complete (pas que des morceaux choisis de foot01) https://www.youtube.com/watch?v=jRg72H9-XRo

Bruno Genesio arrive à l'OM !

Salut Gille, tu le dis toi meme plis haut, le LOSC est l une des equipe du big 5 a faire le plus de bénéfice

Gérard Lopez vend Bordeaux mais reste président !

ouais ton club de coeur va repartir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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