PSG-Bayern suscite un énorme engouement
PSG-Bayern c'est la ruée sur les places

Billets pour PSG-Bayern: Frustration et prix scandaleux

PSG17 avr. , 8:40
parClaude Dautel
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La vente des places pour le match aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern n'a pas encore commencé. Cependant, le partenaire du Paris SG revend déjà des centaines de billets d'abonnés à des prix énormes. De quoi agacer.
Pour lutter contre le marché noir illégal, le Paris Saint-Germain travaille avec la société Ticketplace, qui gère la revente des billets d'abonnés qui ne peuvent finalement plus aller au stade. Mercredi soir, au lendemain de la qualification du PSG pour le dernier carré de la Ligue des champions, et celle du Bayern Munich, prochain adversaire des champions d'Europe, Ticketplace a mis en vente des centaines de places sur ce que Paris appelle avec pudeur le marché secondaire. Autrement dit, alors même qu'aucun ticket n'a été mis en vente, des places sont déjà en vente sur la billetterie officielle du PSG mais à des prix explosifs. Les tickets les moins chers, situés tout en haut des tribunes, sont vendus 475 euros, et les plus chers, situés à gauche de la corbeille présidentielle, peuvent être achetés pour 7.6000 euros la place.

Ticketplace scandalise les supporters

Forcément, personne n'oblige les supporters à acheter ces places, où Ticketplace prend une commission énorme, autour de 20%, mais le fait de voir ce marché noir officiel se mettre en place avant même la vente des tickets a de quoi choquer. Et c'est le cas. « Les abonnés peuvent revendre leur places pour PSG - Bayern. Incroyable », s'étonne le compte spécialisé PSG Infos Billetterie. Car en mettant en vente ces tickets d'abonnés qui ne viendront pas au match, et ils sont visiblement très nombreux, le Paris Saint-Germain rend un gros service à Ticketplace, la demande s'annonçant colossale pour ce PSG-Bayern. Des fans déterminés à venir sont en effet tentés de déjà craquer et lâcher au moins 475 euros pour être certains d'être là le mardi 28 avril prochain au Parc des Princes.
Le Paris Saint-Germain avait répondu à L'Equipe sur le sujet Ticketplace, assumant totalement ce choix. « Ce mécanisme permet également de vérifier l'identité des acquéreurs de ces billets et d'assurer la sécurité de tous au Parc des Princes. Dans un contexte de saturation, le plafonnement du prix des billets à la revente aurait pour effet de favoriser le développement du marché noir. En parallèle, le PSG prend des mesures fortes pour garantir la plus grande accessibilité possible pour tous », avait indiqué le club de la capitale. Le timing de la revente des tickets pour PSG-Bayern interpelle tout de même, sachant que pour l'instant, la vraie vente n'a toujours pas commencé Jeudi soir, une file d'attente virtuelle avait même été mise en place alors qu'aucune date n'a été donnée pour la véritable vente, preuve que la demande sera énorme.
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L important n est pas d aller chercher ceux de devant. On a largement assez de representants en coupe d europe. L important est de pérenniser au maximum les clubs qui y sont régulièrement pour qu ils ne prennent pas la coupe d europe comme un "extra" dans leur saison. La conférence league par exemple on doit la gagner une fois tous les 4/5 ans, c est clairement du niveau de nos représentants s ils prennent ça sérieusement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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