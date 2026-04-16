Le Bayern vainqueur, Opta s’acharne contre le PSG

Wahooouuu! Putain quelle fine analyse sociologique dis donc Gandalf!! Et pourquoi il y a de plus en plus de monde dans les stades alors mon ptit génie???
Oui t'as raison c'est pas du tout à la mode de parle d'immigration pour justifier une paresse intellectuelle. Mais tu dois pas savoir ce que c'est vu la qualité de tes interventions.
ne fais pas ta victime. il ne te vise pas ...y a aucun racisme la dedans. Deja la 2eme fois de la journée ... c est le mot a la mode en ce moment
Quand tu fais de Acherchour un des consultants principaux... Il sait uniquement dire "cataclysmique"... Donc bon...
C'est mieux de rester au parc
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
Loading
17 - Le Bayern et le Paris SG s’affronteront pour la 16 et 17e fois en Ligue des Champions – le plus haut total contre un même adversaire pour les Parisiens. Le PSG a perdu 9 fois face au Bayern en LdC, au moins 4 de plus que contre toute autre équipe. Classique.