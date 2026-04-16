Ousmane Dembélé, le ballon d'Or du PSG
Ousmane Dembélé - PSG

Le Bayern vainqueur, Opta s’acharne contre le PSG

PSG16 avr. , 16:00
parEric Bethsy
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Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa double victoire face à Liverpool (2-0, 0-2), le Paris Saint-Germain ne partira pas favori contre le Bayern Munich. Le statisticien Opta, pessimiste pour les Parisiens dès les huitièmes de finale, prédit un succès des Bavarois.
C’est donc le Bayern Munich qui affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions. Au lendemain de la qualification des Parisiens, les coéquipiers de Michael Olise sont venus à bout du Real Madrid (1-2, 4-3) mercredi. Les Bavarois ont encore montré leur compétitivité au plus haut niveau. Une confrontation qui influence encore un peu plus le statisticien Opta. Le spécialiste des statistiques s’est effectivement prononcé sur la demie entre le champion d’Europe et l’ogre allemand.
Résultat, l’entreprise anglaise, qui simule 10 000 fois les matchs restants en tenant compte de plusieurs données contextuelles et historiques, voit le Paris Saint-Germain prendre la porte. Pour Opta et son « supercalculateur », le Bayern Munich a 61,28% de chances d’atteindre la finale, tandis que le pourcentage francilien atteint seulement 38,72%. L’écart est important et montre à quel point le statisticien n’est pas très optimiste pour le club de la capitale française. L’expert en stats a également estimé les chances de sacre pour chaque équipe encore en lice.

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Et derrière Arsenal (36,75%) ainsi que le Bayern Munich (34,61%), le Paris Saint-Germain arrive seulement troisième avec 19,35%, contre 9,29% pour l’Atlético Madrid. L’actuel leader de Ligue 1 peut au moins se réjouir de voir son pourcentage grimper au fil des tours puisque ses chances de conserver sa couronne était seulement estimée à 12,13% avant la double confrontation face à Liverpool. Rappelons également qu’Opta avait prédit l’élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale contre Chelsea (5-2, 0-3). Comme quoi, ses prévisions sont à prendre avec précaution.
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Derniers commentaires

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Wahooouuu! Putain quelle fine analyse sociologique dis donc Gandalf!! Et pourquoi il y a de plus en plus de monde dans les stades alors mon ptit génie???

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Oui t'as raison c'est pas du tout à la mode de parle d'immigration pour justifier une paresse intellectuelle. Mais tu dois pas savoir ce que c'est vu la qualité de tes interventions.

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

ne fais pas ta victime. il ne te vise pas ...y a aucun racisme la dedans. Deja la 2eme fois de la journée ... c est le mot a la mode en ce moment

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Quand tu fais de Acherchour un des consultants principaux... Il sait uniquement dire "cataclysmique"... Donc bon...

Le PSG dans le nouveau Parc des Princes au mieux en 2033 ?

C'est mieux de rester au parc

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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