Le Bayern vainqueur, Opta s’acharne contre le PSG

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa double victoire face à Liverpool (2-0, 0-2), le Paris Saint-Germain ne partira pas favori contre le Bayern Munich. Le statisticien Opta, pessimiste pour les Parisiens dès les huitièmes de finale, prédit un succès des Bavarois.

C’est donc le Bayern Munich qui affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions. Au lendemain de la qualification des Parisiens, les coéquipiers de Michael Olise sont venus à bout du Real Madrid (1-2, 4-3) mercredi. Les Bavarois ont encore montré leur compétitivité au plus haut niveau. Une confrontation qui influence encore un peu plus le statisticien Opta. Le spécialiste des statistiques s’est effectivement prononcé sur la demie entre le champion d’Europe et l’ogre allemand.

Résultat, l’entreprise anglaise, qui simule 10 000 fois les matchs restants en tenant compte de plusieurs données contextuelles et historiques, voit le Paris Saint-Germain prendre la porte. Pour Opta et son « supercalculateur », le Bayern Munich a 61,28% de chances d’atteindre la finale, tandis que le pourcentage francilien atteint seulement 38,72%. L’écart est important et montre à quel point le statisticien n’est pas très optimiste pour le club de la capitale française. L’expert en stats a également estimé les chances de sacre pour chaque équipe encore en lice.

Et derrière Arsenal (36,75%) ainsi que le Bayern Munich (34,61%), le Paris Saint-Germain arrive seulement troisième avec 19,35%, contre 9,29% pour l’Atlético Madrid. L’actuel leader de Ligue 1 peut au moins se réjouir de voir son pourcentage grimper au fil des tours puisque ses chances de conserver sa couronne était seulement estimée à 12,13% avant la double confrontation face à Liverpool. Rappelons également qu’Opta avait prédit l’élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale contre Chelsea (5-2, 0-3). Comme quoi, ses prévisions sont à prendre avec précaution.