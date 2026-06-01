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Roony Bardghji

L'OM va signer un renfort surprise venu du Barça

OM01 juin , 17:30
parHadrien Rivayrand
1
L’OM va vivre un été très mouvementé sur le marché des transferts. Il faudra réaliser des coups malins, et l’un d’entre eux pourrait venir du Barça.
L’Olympique de Marseille sait qu’il est sous pression de la part de ses supporters. La dernière saison a été très décevante et des changements importants sont attendus. Grégory Lorenzi devra rapidement convaincre avec son projet à l’OM. Cependant, les finances du club phocéen sont dans le rouge, ce qui ne permettra pas de folies sur le marché. À l’instar de l’OL il y a quelques mois, il faudra trouver des jolis coups à moindre coût. Au Barça, une belle opportunité semble justement se présenter. En effet, Roony Bardghji est plus que jamais sur le départ, et l’Olympique de Marseille est sur le coup.

Bardghji et l’OM, le mariage parfait ?

Selon les dernières informations de Sport, les pensionnaires du Stade Vélodrome font en effet partie des clubs intéressés par une arrivée du Suédois cet été. L’ailier droit de 20 ans est en difficulté du côté du Barça, qui souhaite s’en séparer. Les Catalans privilégient une vente avec clause de rachat, mais le scénario le plus probable à l’heure actuelle reste un prêt. De quoi attirer l’attention de plusieurs autres clubs.

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Car l’OM n’est pas seul sur le dossier. L’AS Monaco, l’Ajax, Porto, Stuttgart, la Juventus, le Betis Séville et le Celta Vigo sont également sous le charme. Il faudra donc agir vite pour la nouvelle direction phocéenne si elle veut avoir une chance de s’attacher les services de Roony Bardghji. Le joueur souhaite du temps de jeu, et Marseille pourrait être l’endroit idéal pour lui afin de progresser au plus haut niveau. Si la pression est forte, l’exposition l’est tout autant. La saison prochaine, les Phocéens disputeront également la Ligue Europa, une compétition propice à l’éclosion de jeunes talents en devenir.
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