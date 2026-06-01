PSG : Julian Alvarez imite Cherki, la sanction tombe

Sur les tablettes du PSG, Julian Alvarez laisse pourtant filtrer par son entourage qu'il est tenté de signer au FC Barcelone. Une attitude que Luis Campos déteste et qui va va probablement priver l'attaquant argentin d'une offre des doubles champions d'Europe.

Le Paris Saint-Germain n'a pas prévu de tout casser dans son effectif cet été, Luis Enrique étant particulièrement satisfait de son groupe. Cependant, l'entraîneur du PSG le sait, pour tenter la passe de trois en Ligue des champions, il va falloir du sang neuf. C'est pour cela que le nom de Julian Alvarez circule depuis des semaines du côté du club de la capitale . Seul problème, en Espagne, l'ensemble des médias affirme que l'attaquant de l'Atlético de Madrid n'a qu'une idée en tête, c'est de signer au Barça, le Paris SG n'étant qu'un plan B de luxe. De quoi sérieusement chagriner les décideurs parisiens, qui détestent plus que tout qu'un joueur discute avec eux simultanément qu'avec un autre club. Une attitude déjà connue avec Rayan Cherki, lorsqu'il était à l'OL, et qui risque de pousser Julian Alvarez loin du PSG comme l'a confié Laurent Perrin, journaliste du Parisien.

Le PSG n'aime pas l'attitude du clan argentin

Dans un échange avec les lecteurs du quotidien francilien, Laurent Perrin, qui suit au quotidien l'actualité du Paris Saint-Germain, a reconnu que la signature de Julian Alvarez était très douteuse. Et uniquement en raison du comportement de la star argentine, dont la valeur est estimée à 100 millions d'euros, et de son entourage. « Avec Luis Enrique et Luis Campos, la règle est très claire : on ne recrute que des joueurs qui ont une envie folle de jouer à Paris (...) Si Julian Alvarez hésite, envoie un signal à un autre club, je peux vous assurer que le dossier sera vite classé. Il y a deux ans, Campos s'était mis d'accord avec Rayan Cherki. L'ancien Lyonnais a hésité et les dirigeants parisiens ont ensuite appris qu'il discutait avec Dortmund. Il paraît que Campos a pris son téléphone pour le pourrir et lui dire qu'il ne jouerait jamais pour le PSG. Bref, Alvarez semble plutôt prendre la direction du Barça », a reconnu notre confrère.

L'été pourrait donc se compliquer pour Julian Alvarez, car les négociations entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont très mal commencé. En fin de semaine passée, les Colchoneros ont fait un très long communiqué pour se plaindre dont le Barça se comportait dans ce dossier, le club madrilène avouant son dégoût de cette situation. Et surtout, l'Atlético a rappelé que Julian Alvarez avait une option d'achat à hauteur de 500 millions d'euros, ce qui place tout le monde hors concours si vraiment les dirigeants s'opposent à son départ. De quoi faire sourire en coin le Paris Saint-Germain.