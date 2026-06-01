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France : Didier Deschamps rassure tout le monde sur Saliba

Equipe de France01 juin , 18:00
parClaude Dautel
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Depuis quelques heures, des rumeurs circulent sur l'état de santé de William Saliba, le défenseur d'Arsenal souffrant d'une blessure au dos après la finale de la Ligue des champions perdue contre le PSG. Didier Deschamps a fait entendre sa voix.
Au lendemain de la célébration du titre de champion d'Angleterre par Arsenal, William Saliba a rejoint les Bleus à Clairefontaine. Cependant, cela n'empêche pas les bruits de courir sur d'éventuels problèmes au dos qui pourraient remettre en cause sa participation au Mondial, lequel débute dans dix jours. A trois jours du match de préparation contre la Côte d'Ivoire à Nantes, l'inquiétude est forcément grande chez les supporters tricolores, lesquels connaissent l'importance du défenseur des Gunners, comme on l'a encore vu face aux attaquants parisiens. Mais, interrogé ce lundi après-midi par un journaliste de La Dépêche, dans le cadre d'un entretien que le sélectionneur national avait avec ce média, Didier Deschamps a démenti un quelconque problème qui pourrait remettre en cause la participation de William Saliba à la Coupe du Monde.
William est là, et tout va bien
- Didier Deschamps concernant les rumeurs d'un problème avec Saliba
« Il est là et tout va bien, a clairement fait savoir le sélectionneur de l’équipe de France, lequel ne souhaite pas s’étendre sur ce qui, selon lui, n’est pas un sujet. Ce n’est pas factuel. Je ne sais pas d’où ça sort et je ne veux pas le savoir. » Du côté de FootMercato et de L'Équipe, on maintient que William Saliba est bien touché au dos et que sa présence n'est pas acquise. Le défenseur des Bleus et des Gunners aurait passé ces dernières heures des examens, et dans son entourage, on est nettement moins rassuré que Didier Deschamps sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, la Fédération Française de Football n'a pas communiqué sur ce sujet, même si on se doute que le sélectionneur tricolore a dans la poche une liste de joueurs susceptibles de rejoindre immédiatement les Bleus en cas de pépin.
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