PSG : Kolo Muani et la Juventus, ça sent l'arnaque

Malgré un accord contractuel trouvé avec la Juventus, Randal Kolo Muani est encore très loin de quitter le Paris Saint-Germain. Faute de trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert, les deux formations se lancent dans un nouveau feuilleton interminable.

Décidément, le dénouement de cette histoire entre le PSG et la Juventus au sujet de Randal Kolo Muani est bien difficile à trouver. Après avoir découvert Turin et le club de la Vieille Dame lors d'un prêt d'une demi-saison en 2024-2025, l'ancien attaquant du FC Nantes a particulièrement envie de retourner définitivement en Italie. Son prêt à Tottenham s'étant très mal passé, RKM n'a véritablement qu'une porte de sortie qui lui va : retrouver les Bianconeri.

Sauf que ce feuilleton ne s'arrête pas. On aurait pu croire que les choses allaient s'accélérer après l'accord contractuel trouvé entre le joueur et la Juventus, mais les discussions entre les deux clubs concernés patinent.

Le dossier RKM s'éternise encore

A tel point que le feuilleton a encore de beaux jours devant lui. Et selon les informations divulguées par le journaliste italien Paolo Paganini, on est encore loin de sa conclusion. « On m’a dit qu’il y avait des difficultés avec Kolo Muani, et des discussions sont en cours avec Balogun. Il a un profil différent, mais nous avons mené une enquête auprès de son entourage », a-t-il déclaré. Non seulement, notre confrère transalpin a fait part de son pessimisme concernant les négociations entre le PSG et la Juventus, mais en plus de cela, les Bianconeri travaillent sur une autre piste en parallèle qui pourrait définitivement mettre à mal le retour de Randal Kolo Muani.