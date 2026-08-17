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RCSA : Diego Moreira file à l'AC Milan pour un prix ahruissant

RCSA17 août , 17:00
parCorentin Facy
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Homme fort de Strasbourg depuis deux saisons, Diego Moreira va quitter la Ligue 1. L’attaquant belge de 22 ans va s’engager en faveur de l’AC Milan pour 50 millions d’euros, une superbe vente pour le Racing.
Acheté à Chelsea pour seulement 8,5 millions d’euros en août 2024, Diego Moreira va rapporter un vrai pactole au Racing Club de Strasbourg lors de ce mercato estival. Convoqué par Rudi Garcia pour la Coupe du monde avec la Belgique, l’ailier de 22 ans est sur le point de signer chez un cador européen : l’AC Milan. Fabrizio Romano confirme que tout est en place pour la signature de Diego Moreira au sein du club lombard.

Diego Moreira à l'AC Milan, c'est 50 ME

Un accord total a été trouvé ce lundi entre Strasbourg et l’AC Milan pour un transfert à hauteur de 50 millions d’euros plus bonus et clause de revente. Convoité en Bundesliga et en Premier League ces dernières semaines, Diego Moreira avait rapidement fait savoir à ses agents et aux dirigeants de Strasbourg qu’il ne voulait que l’AC Milan. Son voeu est donc exaucé avec cette signature imminente chez le pensionnaire de San Siro. Une vente importante pour Strasbourg, qui confirme son statut de grand agitateur du mercato en Ligue 1.
Pour l’heure, le club alsacien a fait venir Diogou Soussa, Jacobo Ortega, Fabio Baldé, Angelo Candido, Giovanni Reyna, Mateo Del Blanco, Benjamin Brantlind et Miłosz Piekutowski pour un total de 39 millions d’euros. Dans le sens des départs, Valentin Barco et Emmanuel Emegha ont été vendus à Chelsea pour un total de 65 millions d’euros. Avec la vente de Diego Moreira à l’AC Milan, le club alsacien va dépasser la barre des 100 millions d’euros de recettes sur le marché des transferts. Un cap loin d’être anodin en cette période trouble pour le football français sur le plan financier.
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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

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