Fenerbahce-OL : Le groupe lyonnais avec deux bonnes nouvelles

Fenerbahce-OL : Le groupe lyonnais avec deux bonnes nouvelles

OL17 août , 15:14
parCorentin Facy
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Paulo Fonseca a révélé ce lundi son groupe de joueurs retenus pour le déplacement à Fenerbahçe lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions.
Bonnes nouvelles pour l’OL : le défenseur Zachary Athekame et le milieu de terrain Mads Bistrup figurent dans le groupe rhodanien. L’ancien Milanais et le Danois ne seront pas de trop face à une redoutable équipe turque, favorite sur le papier pour ce match aller à Istanbul.
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OM : Paixao vendu en Arabie saoudite, McCourt accepte pour 50ME

Non 80 je pense mdr lol ptdr

OM : McCourt lâche 50ME, c'est cadeau

marseille n'a pas de dette vous etes kon ou quoi

Fenerbahce-OL : Le groupe lyonnais avec deux bonnes nouvelles

Il va nous mettre nos 2 super recrues de ce mercato... AMN et TT .... 🤣 Pour surprendre le Fener...🤣🙆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.

Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

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