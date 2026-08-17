Fenerbahce-OL : Le groupe lyonnais avec deux bonnes nouvelles

Paulo Fonseca a révélé ce lundi son groupe de joueurs retenus pour le déplacement à Fenerbahçe lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions.

Bonnes nouvelles pour l’OL : le défenseur Zachary Athekame et le milieu de terrain Mads Bistrup figurent dans le groupe rhodanien. L’ancien Milanais et le Danois ne seront pas de trop face à une redoutable équipe turque, favorite sur le papier pour ce match aller à Istanbul.