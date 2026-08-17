Fenerbahce-OL : Le groupe lyonnais avec deux bonnes nouvelles

Non 80 je pense mdr lol ptdr
marseille n'a pas de dette vous etes kon ou quoi
Il va nous mettre nos 2 super recrues de ce mercato... AMN et TT .... 🤣 Pour surprendre le Fener...🤣🙆🏻♂️🤦🏻♂️
mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.
Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🦁 Le groupe convoqué par Paulo Fonseca pour le déplacement à Istanbul, ce mardi à 21h ! 👊🔴🔵 #FenerbahçeOL