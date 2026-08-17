Benzema exige une montagne d’or pour quitter l’Arabie saoudite

Karim Benzema est plus que jamais poussé vers la sortie par Al-Hilal. Mais le Ballon d’Or français exige d’être payé pour la dernière année de son contrat avec le club saoudien.

Karim Benzema pourrait bien quitter Al-Hilal dans les prochains jours, malgré son arrivée récente au sein du club basé à Riyad. Simone Inzaghi ne compte plus sur l’attaquant français de 38 ans et souhaite passer à autre chose pour l’avenir de son équipe. Problème, l’ancien joueur du Real Madrid dispose actuellement d’un contrat particulier qui pourrait compliquer son départ d’Al-Hilal, alors que le club saoudien a déjà un accord de principe avec Ollie Watkins pour une arrivée prochaine.

Benzema sur le départ, c'est compliqué

Selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, Al-Hilal va avoir du travail avant de pouvoir libérer Benzema de son contrat. KB9 est en partie rémunéré par les instances du Royaume. Son départ ne dépend donc pas uniquement du joueur et de son club. Un accord devra en effet être trouvé avec la Saudi Pro League et les autorités concernées.

Pour ne rien arranger, Karim Benzema entend bien faire respecter ses intérêts dans ce dossier. L’attaquant exige de percevoir l’intégralité de sa dernière année de contrat avant de décider lui-même de la suite de sa carrière. Pour rappel, le joueur formé à l’OL toucherait près de 100 millions d’euros par an. Problème, Al-Hilal, la Saudi Pro League et les autorités saoudiennes ne seraient pas favorables à cette option. Benzema reste en effet considéré comme une vitrine majeure pour la promotion du football saoudien et l’idée serait plutôt de lui permettre de poursuivre son aventure dans le Royaume.

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La situation est donc particulièrement complexe pour toutes les parties concernées, qui devront trouver un terrain d’entente pour permettre un éventuel départ de Benzema. À défaut d’accord, KB9 pourrait être contraint de poursuivre son aventure à Al-Hilal et d’honorer la dernière année de son contrat à Riyad. Les prochains jours s’annoncent donc décisives pour l’avenir du Ballon d’Or français.