Lens : Ismaëlo Ganiou au PSG, c’est le transfert parfait

Lens : Ismaëlo Ganiou au PSG, c’est le transfert parfait

PSG17 août , 17:30
parCorentin Facy
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Auteur d’une performance XXL avec Lens face au PSG lors du Trophée des champions dimanche soir (1-0), Ismaëlo Ganiou a le profil idéal pour succéder à Marquinhos. Une idée à creuser pour Luis Campos ?
A seulement 21 ans, Ismaëlo Ganiou s’est imposé la saison dernière comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Grand artisan de la deuxième place du RC Lens et de la Coupe de France remportée par les Sang et Or, le natif de Lille semble dans la même dynamique pour ce début de saison 2026-2027. Titulaire face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions ce dimanche, Ismaëlo Ganiou a réalisé une performance de très haut niveau. De quoi faire naître une idée pas si farfelue, celle de voir l’international espoirs français signer au PSG pour préparer la succession de Marquinhos à terme.
Cela coule de source pour le compte spécialisé Espoirs du Foot, certain que le mariage entre Ismaëlo Ganiou et le Paris SG a tout pour être une réussite. « Je suis Luis Campos, pour préparer l’après Marquinhos, je me précipite sur Ismaëlo Ganiou. Il possède toutes les qualités requises pour être le digne successeur du capitaine brésilien. J'aime tout chez ce joueur. Son engagement, son anticipation, son aisance, sa faculté à se projeter vers l'avant. Entre lui et Jacquet, la France a encore touché le gros lot » écrit le compte X avant de conclure.

Ganiou à Paris, le mariage idéal ?

« Sa valeur va évidemment encore augmenter avec la Champions League du RC Lens à venir, mais je suis certain que son nom est tout en haut de la liste des recrues potentielles du PSG. Ça ne sera pas facile vu les relations entre le PSG et le RC Lens, mais ça me paraît une évidence que le PSG se positionne sur lui » peut-on lire. Un avis que partageront sans doute une majorité des supporters du club de la capitale après la saison 2025-2026 réalisée par Ismaëlo Ganiou et par sa performance lors du Trophée des champions. D’autant que Paris, bien qu’actif lors de ce mercato estival, n’a pour l’instant recruté aucun défenseur central, Luis Enrique continuant de faire confiance à Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, Lucas Hernandez et Beraldo.

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Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.

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