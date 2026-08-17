Lens : Ismaëlo Ganiou au PSG, c’est le transfert parfait

Ce jeune joueur a du potentiel sans doute mais on ne peut accueillir tout le monde
Genesio c'est vraiment le GOAT pour les Selling Club. Ils va combler la dette de l'OM en une saison!
Mais quelle régalade la chute de ce club de merde
La defaite n'est pas imputable à zabarniy faut pas deconner.il fait un bon match
Ce serait complètement débile de le vendre pour recevoir 5 millions d'euros. En fin de saison il en vaudra peut-être 20 ou 25. Mc Court est en train de faire n'importe quoi. Ceux qui doivent partir ce sont Balerdi, Höjberg et Aguerd. Les autres restent.
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🇫🇷 Je suis Luis Campos, pour préparer l'après Marquinhos, je me précipite sur 𝕀𝕊𝕄𝔸𝔼𝕃𝕆 𝔾𝔸ℕ𝕀𝕆𝕌 (𝟚𝟘𝟘𝟝). Il possède toutes les qualités requises pour être le digne successeur du capitaine brésilien. J'aime tout chez ce joueur. Son engagement, son anticipation, son