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Julio Enciso quitte Strasbourg pour 30 ME

RCSA17 août , 16:15
parCorentin Facy
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Dans un communiqué officiel publié ce lundi, Strasboug a confirmé le départ de Julio Enciso à Ipswich Town, promu en Premier League. Le transfert de l’international paraguayen va rapporter 30 ME au Racing.
« Arrivé au Racing à l’été 2025 en provenance de Brighton & Hove Albion, le milieu offensif paraguayen a inscrit 12 buts et réalisé 9 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Il contribue pleinement à la saison historique du Racing, demi-finaliste de l’UEFA Conference League et de la Coupe de France. Dans la foulée, l’international paraguayen dispute la Coupe du monde 2026, se qualifiant en huitièmes de finale avec sa sélection. Le Racing remercie Julio pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » écrit le club alsacien sur son site officiel.
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Non 80 je pense mdr lol ptdr

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marseille n'a pas de dette vous etes kon ou quoi

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Il va nous mettre nos 2 super recrues de ce mercato... AMN et TT .... 🤣 Pour surprendre le Fener...🤣🙆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.

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Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

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