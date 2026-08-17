Julio Enciso quitte Strasbourg pour 30 ME

Dans un communiqué officiel publié ce lundi, Strasboug a confirmé le départ de Julio Enciso à Ipswich Town, promu en Premier League. Le transfert de l’international paraguayen va rapporter 30 ME au Racing.

« Arrivé au Racing à l’été 2025 en provenance de Brighton & Hove Albion, le milieu offensif paraguayen a inscrit 12 buts et réalisé 9 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Il contribue pleinement à la saison historique du Racing, demi-finaliste de l’UEFA Conference League et de la Coupe de France. Dans la foulée, l’international paraguayen dispute la Coupe du monde 2026, se qualifiant en huitièmes de finale avec sa sélection. Le Racing remercie Julio pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » écrit le club alsacien sur son site officiel.