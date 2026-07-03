Le PSG en sueur, Tottenham met 94 ME sur Kroupi

Le PSG en sueur, Tottenham met 94 ME sur Kroupi

PSG03 juil. , 12:20
parGuillaume Conte
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Déchainé en ce début de mercato, Tottenham veut laisser le PSG sur le carreau et récupérer Eli Junior Kroupi pour réaliser un nouveau transfert à quasiment 100 ME.
Roberto De Zerbi, qui n’avait pas à se plaindre des efforts financiers faits par l’OM pour le recrutement, doit se dire qu’il a vraiment changé de dimension en signant à Tottenham. Les Spurs sont bien partis pour lui offrir quatre joueurs à 100 ME cet été. Mateus Fernandes et Sandro Tonali ont déjà rejoint le club londonien, tandis que Rafael Leao et Conor Gallagher sont ciblés. Mais ce n’est pas tout. Au poste d’avant-centre, où les Spurs n’ont pas trouvé la perle rare, c’est désormais Eli Junior Kroupi qui est dans le viseur.

Tottenham, ça banque illico

Selon les révélations de The Independent, Tottenham se prépare à investir massivement pour convaincre Bournemouth de lâcher son attaquant français. Une offre à hauteur de 94 millions d’euros est en préparation. Et si cela se confirme, il y a de grandes chances que le club côtier dise oui, lui qui veut récupérer 100 ME avec l’ancien du FC Lorient.
Auteur d’une très belle première saison pleine avec les Cherries, Kroupi se voit plus rejoindre le PSG, très intéressé par son profil. Mais avec la Coupe du monde et d’autres dossiers en cours, Paris prend son temps et pourrait donc se faire griller par Tottenham, qui a visiblement carte blanche pour recruter à tour de bras cet été. Roberto De Zerbi possède une enveloppe de presque un demi-milliard d’euros pour se renforcer, et Kroupi fait désormais partie du plan de l’ancien coach de l’OM.
Il reste à savoir si le PSG va réagir et jouer au jeu de la surenchère, lui qui rechigne déjà à payer le prix fort pour Yan Diomandé malgré un accord trouvé avec le joueur. Luis Enrique va avoir besoin de renforts, et Nasser Al-Khelaïfi va certainement devoir remplir le carnet de chèques pour lui apporter les recrues qu’il veut. Et sans trop tarder au risque de voir les clubs anglais tout rafler avant même la mi-juillet.
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Derniers commentaires

Zéro ego, l’OL a trouvé la recrue parfaite

24 aussi😂😂😂

Le PSG en sueur, Tottenham met 94 ME sur Kroupi

Ça ne marche juste pas d'aller chercher ces joueurs déjà révélés à prix PL. On ne peut pas mettre un mec acheté 100+M sur le banc et il n'y a pas de place de titulaire rapidement dispo chez nous. Kvara n'a PAS été acheté à prix d'or et il a commencé sur le banc avant de devenir un titu indiscutable. Il faut rester sur notre modèle qui a fait ses preuves, on va prendre des pépites en L1 (Doué, Barcola) ou alors 'd'illustres inconnus' repérés par le staff de Campos (Pacho, Safonov). Diomandé c'est pareil, à part départ de BB on a pas de place pour un tel montant.

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