Barça : Deco convoque le PSG, il veut Barcola

Certainement pas.. si Monaco a toujours pu avoir des stars et surtout dans le passé cest grâce a leurs fiscalité avantageuse,
regarde les chiffres sur le taux de remplissage du Vel' , ca éviterait des dire d'aussi grosses betises
Pour le Barça la clause libératoire c'est 800M€ 😂
Il est évident que, le FCGB ne doit à minimum plus avoir le droit de recruter, quand on voit que les supporters voulaient encore que Bordeaux aille en Ligue 3, limite mériterait plus que la Roche ou autre, alors que s'ils vont pas en R1 cela tiendrait du miracle. Bref, on va suivre ça
Il n'est pas titulaire avec l'Argentine, Medina a prit sa place
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