Barça : Deco convoque le PSG, il veut Barcola

Barça : Deco convoque le PSG, il veut Barcola

PSG03 juil. , 13:30
parGuillaume Conte
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Bradley Barcola, intenable à la Coupe du monde, se pose des questions sur son avenir au PSG. Le FC Barcelone lui propose une réponse à 80 ME.
Le FC Barcelone, qui peinait l’été dernier à inscrire ses joueurs en Liga pour des raisons financières, a retrouvé les moyens de ses ambitions. Le club catalan a misé 70 ME pour faire signer Anthony Gordon, dans un transfert qui en a surpris plus d’un. Et il est désormais prêt à en faire de même avec Bradley Barcola.
La presse espagnole évoque ce vendredi la volonté du Barça d’aller chercher un joueur comme Bradley Barcola pour continuer de dynamiter ses ailes. Performant quand il sort du banc avec le PSG, l’ancien lyonnais a encore changé de dimension dans cette Coupe du monde, débutant dans la peau d’un titulaire aux yeux de Didier Deschamps.

Le Barça prêt à mettre 80 ME sur Barcola

Résultat, pour Fichajes, Deco, le directeur sportif du club blaugrana, a demandé aux dirigeants du PSG si Barcola était réellement disponible pour un transfert. La réponse n’est pas encore tombée, car il y a beaucoup d’incertitudes autour de la composition de l’attaque de Luis Enrique pour la saison prochaine. Mais tout le monde ne pourra pas avoir sa place au chaud.
Le FC Barcelone envisage de mettre 80 ME, dont 10 ME de bonus éventuels, pour faire craquer le PSG et séduire Bradley Barcola. Le club espagnol attend désormais de savoir la position des pensionnaires du Parc des Princes, qui prennent leur temps dans ce mercato alors que cela s’affole en Angleterre sur le recrutement. Il y a toutefois de grandes chances que tout se débloque à l’issue de la Coupe du monde, où de nombreux joueurs du Paris SG sont encore concernés.
Pour le moment, Barcola a fait savoir qu’il était totalement serein sur son avenir personnel, se concentrant sur l’équipe de France afin d’être le plus efficace possible sous les ordres de Didier Deschamps. Cela peut encore lui ouvrir des portes cet été, surtout si Paris recrute vraiment Yan Diomandé et un autre joueur offensif comme cela est évoqué.
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