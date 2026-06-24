PSG : Le dossier Randal Kolo Muani déraille

Après une saison ratée en prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani est une nouvelle fois poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. La Juventus garde un bon souvenir de son passage et a fait une première offre… refusée par les dirigeants parisiens.

Le feuilleton Randal Kolo Muani et la Juventus repart de plus belle. L'an dernier, tout l'été fut consacré à savoir si le paria du Paris Saint-Germain prolongerait son prêt à la Juventus ou non. Les dirigeants parisiens souhaitaient récupérer une grosse part de leur investissement de départ, mais les montants en question dépassaient l'entendement pour les Bianconeri.

Finalement, sur le gong du mercato estival, RKM a filé à Tottenham. La découverte de la Premier League ne fut pas un long fleuve tranquille puisqu'il a conclu son exercice avec 30 matchs… pour 1 but et 1 passe décisive seulement. De toute évidence, il est rentré à Paris à l'issue de son prêt, mais est une nouvelle fois poussé vers la sortie. La Juventus est revenue à la charge et a fait une première proposition.

R. Kolo Muani France • Âge 27 • Attaquant Friendly International 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le PSG a recalé la Juventus

Toutefois, celle-ci est jugée insuffisante par le PSG qui ne rompt pas. Selon les informations d'Ekrem Konur, le club de la Vieille Dame a proposé un prêt avec une option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des champions en fin de saison prochaine. La direction parisienne a formellement refusé en indiquant que seul un transfert d'un montant de 40 millions d'euros était envisageable. De son côté, la Juventus proposait « seulement » 30 millions, ce qui n'arrangeait pas les affaires parisiennes.

En attendant, ce feuilleton risque encore de durer, car le PSG se montre inflexible sur son prix de vente et que la Juventus n'a pas les moyens qu'elle a pu avoir par le passé. Surtout qu'en manquant la qualification pour la prochaine Ligue des champions, les Bianconeri manquent clairement de fonds.