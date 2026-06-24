PSG : Le dossier Randal Kolo Muani déraille
Randal Kolo Muani

PSG : Le dossier Randal Kolo Muani déraille

PSG24 juin , 15:00
parQuentin Mallet
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Après une saison ratée en prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani est une nouvelle fois poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. La Juventus garde un bon souvenir de son passage et a fait une première offre… refusée par les dirigeants parisiens.
Le feuilleton Randal Kolo Muani et la Juventus repart de plus belle. L'an dernier, tout l'été fut consacré à savoir si le paria du Paris Saint-Germain prolongerait son prêt à la Juventus ou non. Les dirigeants parisiens souhaitaient récupérer une grosse part de leur investissement de départ, mais les montants en question dépassaient l'entendement pour les Bianconeri.
Finalement, sur le gong du mercato estival, RKM a filé à Tottenham. La découverte de la Premier League ne fut pas un long fleuve tranquille puisqu'il a conclu son exercice avec 30 matchs… pour 1 but et 1 passe décisive seulement. De toute évidence, il est rentré à Paris à l'issue de son prêt, mais est une nouvelle fois poussé vers la sortie. La Juventus est revenue à la charge et a fait une première proposition.
R. Kolo Muani

R. Kolo Muani

FranceFrance Âge 27 Attaquant

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2026
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Jaune Rouge0

Le PSG a recalé la Juventus

Toutefois, celle-ci est jugée insuffisante par le PSG qui ne rompt pas. Selon les informations d'Ekrem Konur, le club de la Vieille Dame a proposé un prêt avec une option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des champions en fin de saison prochaine. La direction parisienne a formellement refusé en indiquant que seul un transfert d'un montant de 40 millions d'euros était envisageable. De son côté, la Juventus proposait « seulement » 30 millions, ce qui n'arrangeait pas les affaires parisiennes.
En attendant, ce feuilleton risque encore de durer, car le PSG se montre inflexible sur son prix de vente et que la Juventus n'a pas les moyens qu'elle a pu avoir par le passé. Surtout qu'en manquant la qualification pour la prochaine Ligue des champions, les Bianconeri manquent clairement de fonds.
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put...c'est clair, mais quelle glaire ce type....

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parle pour toi, j'en connais un tas que ca derangerais pas, restez un club sans un rond , a la rue si ca te plait tant mieux c'est pas le cas de tout le monde

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

vu que t'es incapable de fermer ta gueule et que ta vie, c'est rien lacher sur les forum, on va se mettre a ton niveau, a chacune de tes reponses, ce sera un "mange ta mère", comme ca quand t'en aura marre de la manger, ta mere, peut etre t'arreteras mdr

OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

La jalousie est un vilain défaut Mr TEXTOR vous avez détruit l OL quand les gens compètent étaient aux commendes vous les empêchiez de bosser correctement , maintenant que l OL peut s en sortir vous crachez votre venin de salaud , vous n êtes plus le proprio , vous êtes juste une merde fermez la maintenant !

L'OL prêt à faire signer un défenseur suédois à 6,5ME

Pour moi faut pas qu'il parte Niakhaté. Faut capitaliser sur lui car depuis qu'il a trouvé son rythme de croisière c'est quand même pas dégeu ...

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