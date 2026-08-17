McCourt a compris et baisse d'un ton

OM : McCourt lâche 50ME, c'est cadeau

OM17 août , 14:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM vit des heures très sombres sur le plan financier et Frank McCourt serait loin de vouloir laisser le club perdre de l’argent. Pourtant, le propriétaire américain des Phocéens continue de renflouer les caisses du club.
L’Olympique de Marseille pourrait bien vivre une saison galère. Les difficultés financières du club poussent à des ventes urgentes de ses meilleurs éléments. Aucun joueur n’a, pour le moment, été recruté cet été. Bruno Genesio va donc devoir composer avec les moyens du bord pour tenter de maintenir l’OM à un niveau convenable. La crainte est que Marseille ne parvienne pas à respecter les exigences du fair-play financier et soit lourdement sanctionné, avec notamment un risque de relégation en Ligue 2. Afin d’éviter un tel scénario, Frank McCourt fait donc le nécessaire en interne pour réinjecter de l’argent.

Frank McCourt aide encore l'OM, mais... 

Selon les dernières informations de Sportune, le propriétaire de l’OM a en effet validé, fin juillet, un apport de 50,2 millions d’euros via sa société McCourt Europe, afin de renforcer les ressources financières du club. Il s’agit avant tout d’une augmentation de capital. Le média précise notamment que cette opération permettra à l’Olympique de Marseille « de renforcer sa situation financière, absorber des pertes ou faire face à certaines obligations, sans recourir à un financement bancaire ».

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De bon augure pour la suite des opérations ? On le saura très vite. Mais une chose est certaine : Frank McCourt attend désormais des rentrées d’argent du côté de Marseille. Des ventes sont ardemment souhaitées afin d’assainir les finances du club. Pierre-Emile Højbjerg, qui a récemment refusé de partir à Newcastle, pourrait d’ailleurs en faire les frais dans les prochaines semaines. La situation reste particulièrement périlleuse et le propriétaire américain entend bien que tout le monde en prenne pleinement conscience pour sauver les intérêts de l'institution.
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Derniers commentaires

OM : McCourt lâche 50ME, c'est cadeau

marseille n'a pas de dette vous etes kon ou quoi

Fenerbahce-OL : Le groupe lyonnais avec deux bonnes nouvelles

Il va nous mettre nos 2 super recrues de ce mercato... AMN et TT .... 🤣 Pour surprendre le Fener...🤣🙆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.

Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

Julio Enciso quitte Strasbourg pour 30 ME

tout le monde quitte le navire strasbourgeois. ca sent la L2 l'an prochain

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