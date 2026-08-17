Megnan-Pavé au PSG et prêté à Montpellier, le scénario prend forme

Le PSG est toujours à la recherche de talents capables de compléter son effectif. Laciné Megnan-Pavé est notamment un profil qui plaît énormément à Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain reste toujours un club à suivre lors des différentes fenêtres du mercato . Le club de la capitale s’est montré actif cet été avec les arrivées notables de Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Mika Godts ou encore Lucas Digne. Le PSG pourrait toutefois ne pas s’arrêter en si bon chemin, puisque les champions d’Europe sont actuellement très intéressés par le jeune crack de Montpellier, Laciné Megnan-Pavé. Si certains sont persuadés que l’attaquant de 16 ans restera dans l’Hérault et ne rejoindra pas le PSG cet été, ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde...

Un nouveau crack bientôt au PSG ?

Selon les informations de Santi Aouna, l’intérêt du Paris Saint-Germain est en effet réel et de plus en plus concret pour le jeune Français. Des discussions entre les deux clubs se poursuivent même activement ces dernières heures. Une question est notamment au centre des débats : celle d’un éventuel prêt de Megnan-Pavé à Montpellier cette saison, afin qu’il puisse continuer sur sa lancée et poursuivre sa progression au plus haut niveau. Si un transfert venait à être bouclé entre le Paris Saint-Germain et le MHSC, l’opération devrait dépasser les 10 millions d’euros.

À noter que Laciné Megnan-Pavé a déjà trouvé un accord avec le PSG pour un contrat de cinq ans. Les prochaines heures pourraient donc être décisives dans ce dossier particulièrement séduisant du mercato estival. L’attaquant a déjà fait deux apparitions en Ligue 2 cette saison sous le maillot du MHSC, délivrant notamment une passe décisive et marquant un but. Reste désormais à savoir quel rôle lui serait réservé dans la capitale en cas d’arrivée. Une signature au PSG représenterait en tout cas un sacré message envoyé par le jeune crack, mais aussi par le club parisien, qui souhaite sécuriser les meilleurs talents français de demain.