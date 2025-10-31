ICONSPORT_275409_0141

PSG : Khvicha Kvaratskhelia salement accusé par L’Equipe

PSG31 oct. , 12:00
Guillaume Conte
Coup de chaud au PSG où la décision de Kvaratskhelia de s'économiser sur certains matchs risque d'avoir du mal à passer. 
L’absence de Désiré Doué pour les prochaines semaines, va mettre à rude épreuve l’attaque du PSG. Cette dernière reste très efficace, tant il est rare de voir les filets ne pas trembler lors d’un match du club parisien. Mais Luis Enrique ne cesse de bricoler, et heureusement que la jeunesse prend la relève car même Ousmane Dembélé a encore visiblement besoin de souffler. C’est aussi le cas de Khvicha Kvaratskhelia, qui n’a pourtant pas été blessé. Ménagé au début de la saison, le Géorgien peut être encore considéré comme un jeune joueur à 24 ans. 

La Ligue 1, ça ne passionne pas Kvara

Malgré cela, entre sa deuxième partie de saison dernière où il est arrivé avec un vrai élan de fraicheur, et son été où il a tout donné lors de la Coupe du monde des clubs, l’ancien de Naples tire la langue, et décide de s’économiser. Pour L’Equipe ce vendredi, il ne fait aucun doute que Khvicha Kvaratskhelia ne force pas son talent et choisit ses matchs. En Ligue 1, le Géorgien a disputé huit matchs, pour une passe décisive effectuée à Brest le week-end dernier. Et parfois, des éléments essentiels comme le repli défensif ou les appels de balle, disparaissent pour les matchs du championnat de France. 
En revanche, en Ligue des Champions, « Kvara » retrouve ses jambes. En deux matchs - il était absent contre Barcelone - le voilà déjà à deux buts et une passe décisive. Et en dehors des statistiques, ce sont à chaque fois de grosses performances pour le Géorgien. Ce dernier est donc accusé de choisir ses matchs et de ne pas forcer pour la Ligue 1, où il estime qu’il est moins important de briller. Cela risque de ne pas passer bien longtemps auprès de Luis Enrique. 


