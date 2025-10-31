Dembélé demande un salaire de Ballon d'Or au PSG

De retour sur les terrains depuis une semaine, Ousmane Dembélé va vite devoir régler les questions autour de son éventuelle prolongation de contrat au Paris Saint-Germain.

Grâce à une saison dernière complètement folle, qui l’a notamment vu soulever la Ligue des Champions en étant un acteur majeur du grand PSG de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a clairement changé de dimension. Désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, le statut qu’il a toujours visé depuis ses débuts fracassants à Rennes, l’international français est même devenu Ballon d’Or. C’est donc pour surfer sur la hype du moment qu’il tente aussi de changer de dimension sur le plan salarial.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG , le champion du monde français cherche effectivement à renégocier son bail, alors qu’il touche un salaire mensuel de plus d’un million et demi d'euros brut. Son agent Moussa Sissoko espère que le PSG lui offrira un salaire de 30 ME par an, un peu en-dessous de Mbappé, mais comme ce que touchaient Messi ou Neymar à l’époque. Sauf que la direction parisienne ne souhaite pas faire de folies pour rester dans les clous du fair-play financier. Un énorme écart donc entre les demandes de chacun. De quoi remettre en cause l’avenir de Dembélé à Paris ? Fabrice Hawkins pense que non.

« Dembélé va prolonger son contrat avec le PSG »