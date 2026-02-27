Griezmann quitte l'Atlético, Orlando l'attend

La carrière d'Antoine Griezmann s'apprête à radicalement basculer, puisque L'Equipe annonce que l'attaquant français s'apprête à rejoindre le club d'Orlando, en Major League Soccer. Et cela avant même la fin de la saison en Europe.

annonce que le transfert d'Antoine Griezmann à Orlando City est « quasiment bouclé ». Et le joueur français devrait même quitter les Colchoneros avant la fin de saison. Du côté de Diego Simeone, on aurait aimé que le buteur reste là jusqu'au bout, mais à priori ce n'est pas le scénario qui se profile, puisque lors de sa dernière prolongation Grizou avait négocié le fait de pouvoir partir quand il le voulait, et au cas où les dirigeants espagnols changeraient d'avis, il existe une clause libératoire « d'un montant dérisoire ». A 34 ans et après 11 ans passés à l'Atlético de Madrid, si l'on fait exception de son court passage au Barça, Antoine Griezmann est en passe de réaliser son rêve. Le champion du monde 2018, désormais à la retraite en équipe de France, n'a jamais masqué son désir de s'installer un jour aux États-Unis. Et ce vendredi, L'Equipe annonce que le transfert d'Antoine Griezmann à Orlando City est «». Et le joueur français devrait même quitter les Colchoneros avant la fin de saison. Du côté de Diego Simeone, on aurait aimé que le buteur reste là jusqu'au bout, mais à priori ce n'est pas le scénario qui se profile, puisque lors de sa dernière prolongation Grizou avait négocié le fait de pouvoir partir quand il le voulait, et au cas où les dirigeants espagnols changeraient d'avis, il existe une clause libératoire «».

De son contrat, la Cadena Ser, généralement très bien informée, révèle que du côté de l'Atlético de Madrid et d'Antoine Griezmann, on travaille déjà sur la cérémonie de départ du joueur français vers Orlando. Et une date symbolique a même déjà été trouvée, puisqu'il s'agirait du samedi 7 mars. Pourquoi cette date spécifique ? Car ce soir-là, l'Atlético de Madrid, et la Real Sociedad, club formateur de Grizou, s'affronteront au Stadio Metropolitano. Une occasion unique pour offrir une sortie digne de ce nom pour celui qui a largement contribué aux bons résultats des Colchoneros. Pour Antoine Griezmann, il s'agira évidemment d'un moment extrêmement émouvant, même si pour l'instant tout cela est encore à conjuguer au conditionnel.

Griezmann kiffe les Etats-Unis

L'Equipe précise que quelques petits détails sont encore à régler, mais que le départ d'Antoine Griezmann vers la Major League Soccer n'est désormais plus qu'une question de jour. Le joueur n'a jamais masqué qu'il rêvait de finir sa carrière aux États-Unis, et lui qui est fan de sports US, et surtout de NBA, sera particulièrement gâté en Floride puisqu'Orlando et Miami ne sont séparés que de 380 kilomètres.