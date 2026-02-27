antoine griezmann va rejoindre les Etats Unis
Antoine Griezmann

Griezmann quitte l'Atlético, Orlando l'attend

Foot Mondial27 févr. , 9:20
parClaude Dautel
0
La carrière d'Antoine Griezmann s'apprête à radicalement basculer, puisque L'Equipe annonce que l'attaquant français s'apprête à rejoindre le club d'Orlando, en Major League Soccer. Et cela avant même la fin de la saison en Europe.
A 34 ans et après 11 ans passés à l'Atlético de Madrid, si l'on fait exception de son court passage au Barça, Antoine Griezmann est en passe de réaliser son rêve. Le champion du monde 2018, désormais à la retraite en équipe de France, n'a jamais masqué son désir de s'installer un jour aux États-Unis. Et ce vendredi, L'Equipe annonce que le transfert d'Antoine Griezmann à Orlando City est « quasiment bouclé ». Et le joueur français devrait même quitter les Colchoneros avant la fin de saison. Du côté de Diego Simeone, on aurait aimé que le buteur reste là jusqu'au bout, mais à priori ce n'est pas le scénario qui se profile, puisque lors de sa dernière prolongation Grizou avait négocié le fait de pouvoir partir quand il le voulait, et au cas où les dirigeants espagnols changeraient d'avis, il existe une clause libératoire « d'un montant dérisoire ».
De son contrat, la Cadena Ser, généralement très bien informée, révèle que du côté de l'Atlético de Madrid et d'Antoine Griezmann, on travaille déjà sur la cérémonie de départ du joueur français vers Orlando. Et une date symbolique a même déjà été trouvée, puisqu'il s'agirait du samedi 7 mars. Pourquoi cette date spécifique ? Car ce soir-là, l'Atlético de Madrid, et la Real Sociedad, club formateur de Grizou, s'affronteront au Stadio Metropolitano. Une occasion unique pour offrir une sortie digne de ce nom pour celui qui a largement contribué aux bons résultats des Colchoneros. Pour Antoine Griezmann, il s'agira évidemment d'un moment extrêmement émouvant, même si pour l'instant tout cela est encore à conjuguer au conditionnel.

Griezmann kiffe les Etats-Unis

L'Equipe précise que quelques petits détails sont encore à régler, mais que le départ d'Antoine Griezmann vers la Major League Soccer n'est désormais plus qu'une question de jour. Le joueur n'a jamais masqué qu'il rêvait de finir sa carrière aux États-Unis, et lui qui est fan de sports US, et surtout de NBA, sera particulièrement gâté en Floride puisqu'Orlando et Miami ne sont séparés que de 380 kilomètres.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_239100_0068
OM

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

ICONSPORT_286569_0292
Europa League

Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus

ICONSPORT_356158_0142
ASSE

ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1

Fil Info

27 févr. , 10:00
L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit
27 févr. , 9:40
Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus
27 févr. , 9:00
ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1
27 févr. , 8:40
PSG : Achraf Hakimi veut quitter la France
27 févr. , 8:20
OL : Lyon sidéré par le choix de l'arbitre pour OM-OL
27 févr. , 8:00
OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber
27 févr. , 7:30
Indice UEFA : Le LOSC s’arrache, mais la France trébuche
27 févr. , 7:00
TV : OM - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l'Olympico ?

Derniers commentaires

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

Tu pense vraiment que Frank McCourt met de l'argent en fonds perdus dans le club ? Aucun propriétaire ne fait ça

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

TEBAS a pris un petit chèque du ricain de l'OMpour se lâcher sur le PSG mais surtout sur le football français et ses gouvernants . Coubez l'échine mrs les présidents de la ligue et surtout de la fédération. Bravo

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

comme 99,% des equipes. .... t es un champion toi

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

deja non, et en plus avec la qualif de LDC, MC Court et Longoria se sont mis d accord pour monter la masse salariale et pereniser les futures qualifs. ce qui est logique pour pouvoir equilibrer les comptes avec des qualif regulieres. les gens pensent que l OM depense sans avec l accord de l actionnaire.... n importe quoi

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Là il insulte le football français chers amis et KHALEIFI derrière . Seulement khaleifi est président d'u. Club du football français. Où sont les gouvernants de notre football pour lui répondre aussi brutalement que possible contre cet Ignard ,jaloux frustré et haineux du football espagnol . Mr Diallo et ses diatribes de grand défenseur du football français doit être sourd .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading