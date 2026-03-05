Zabarnyi est un flop, le PSG prend une décision radicale

Recrue vedette de la saison du PSG, Illya Zabarnyi ne répond pas aux attentes. Aucun problème pour le club de la capitale, qui a tout prévu.

Il n’y a pas eu beaucoup de recrues au PSG l’été dernier, et c’était un choix assumé par Luis Enrique, désireux de ne pas bousculer l’équilibre de son équipe. Un choix contesté sachant que le peu de joueurs qui sont arrivés n’ont pas donné satisfaction. Lucas Chevalier a perdu une place de titulaire qui lui était promise, et Illya Zabarny fait des frayeurs aux supporters à chaque match.

Zabarnyi, c'est le futur patron

Le PSG a tout de même déboursé 70 ME pour faire venir l’Ukrainien, mais ce dernier parait toujours lent, et capable de commettre des erreurs qui pèsent lourd. S’il n’est plus considéré comme un titulaire par Luis Enrique, l’ancien de Bournemouth possède un temps de jeu très conséquent, entre le turnover et les absences, pour se mettre en évidence. Mais il n’y arrive pas, et forcément, les questions vont arriver à son sujet à l’issue de la saison.

Le club de la capitale a déjà du prendre des décisions radicales quand cela ne marchait pas avec des joueurs payés très chers, comme Randal Kolo-Muani ou Manuel Ugarte. Mais selon L’Equipe, en ce qui concerne Illya Zabarnyi, le PSG a décidé de lui faire confiance sur le très long terme. Luis Enrique est persuadé que l’Ukrainien va devenir un patron de la défense, et remplacer à terme un Marquinhos sur le départ, cet été ou le suivant.

Cette marque de confiance va certainement faire chaud au coeur du défenseur, qui espère que cette saison décevante était celle de son adaptation, et que cela ira beaucoup mieux ensuite. Mais Zabarnyi va en tout cas devoir rectifier le tir, et s’affûter pour être capable de résister aux attaquants de Ligue 1, contre qui il n’a, malgré son gabarit, parfois pas fait le poids.