PSG : Jorge Mendes et Luis Campos valident un transfert urgent

En cruel manque de temps de jeu au PSG depuis près de deux ans, Gonçalo Ramos n’en peut plus. Son départ est devenu vital lors du prochain mercato et son agent Jorge Mendes est au travail.

Gonçalo Ramos est le supersub du Paris Saint-Germain et rien de plus aux yeux de Luis Enrique. L’attaquant portugais a longtemps accepté ce statut, notamment la saison dernière lors de la brillante campagne de Ligue des Champions. Ramos n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre dans le vestiaire, raison pour laquelle il est très apprécié et énormément respecté. Néanmoins, l’ex-buteur du Benfica Lisbonne ne peut plus se contenter de la situation actuelle.

Il souhaite faire ses valises cet été afin de trouver un projet dans lequel il sera considéré comme un titulaire indiscutable, un statut qu’il souhaite vite retrouver alors qu’il n’a que 24 ans. Le journaliste italien Luca Bianchin confirme ainsi les envies de départ de Gonçalo Ramos et nous apprend que son agent Jorge Mendes est au travail pour lui trouver une porte de sortie.

Gonçalo Ramos vers l'AC Milan ?

Ce dernier a d’ailleurs confirmé au directeur sportif parisien Luis Campos que sauf gros revirement de situation, Gonçalo Ramos ne sera plus au PSG la saison prochaine. La question est maintenant de savoir où rebondira l’attaquant portugais. Notre confrère affirme que la piste la plus sérieuse mène à l’AC Milan. Le club lombard est à la recherche d’un avant-centre et le profil de Ramos colle parfaitement à ce que souhaitent les Rossoneri.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, le natif d’Olhao est valorisé à au moins 40 millions d’euros par sa direction, désireuse de retomber un minimum sur ses pattes après avoir investi plus de 65 millions d’euros bonus compris pour le recruter en 2023. En cas de départ cet été, Gonçalo Ramos ne laissera pas un souvenir impérissable dans la capitale. Il restera néanmoins dans les mémoires des supporters comme un joker redoutable, ayant démontré sa valeur et son utilité au fil des années, y compris dans de grosses affiches de Ligue des Champions.