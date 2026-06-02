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Un transfert spectaculaire, l'OL donne rendez-vous fin août

OL02 juin , 12:40
parCorentin Facy
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Dans une meilleure situation économique que la saison dernière, l’OL aborde son mercato avec ambition et ne s’interdit pas un très gros coup à la Endrick d’ici la fin du mois d’août.
L’Olympique Lyonnais a rendez-vous avec la DNCG le 23 juin prochain et à moins d’un tremblement de terre, le club rhodanien ne devrait pas écoper d’une sanction de la part du gendarme financier. Un an après avoir vécu un été très agité, l’OL est bien plus serein avec la reprise en mains du club par Michele Kang et Michael Gerlinger. De quoi aborder le mercato avec plus d’optimisme, même si Lyon n’aspire pas à dépenser de très grosses sommes sur le marché des transferts.
Le site Olympique et Lyonnais le confirme, précisant que Matthieu Louis-Jean allait notamment devoir boucler au moins une belle vente avant le 30 juin. Le directeur technique de l’OL pourra ensuite se pencher sur la construction de l’effectif pour la saison prochaine, avec un objectif clair : trouver les nouveaux Morton ou Afonso Moreira, recrutés pour des sommes très raisonnables et capable d’exploser en doublant voire triplant leur valeur en l’espace d’une saison.

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La signature de Kaïl Boudache entre d’ailleurs dans cette politique de recrutement. Le média spécialisé ajoute que la qualification potentielle en Ligue des Champions ne change pas la donne. L’OL veut se tenir à son plan et à sa feuille de route, en restant cohérent et sans faire de folie avec l’idée tout de même d’apporter de la qualité à l’équipe de Paulo Fonseca. Le barrage retour du deuxième tour de Ligue des Champions se disputant le 26 août, la stratégie de l’OL ne dépendra pas de la C1.

Un coup à la Endrick fin août pour l’OL ?

En revanche, nos confrères précisent qu’en cas de qualification pour la coupe aux grandes oreilles, un gros coup « à la Endrick » n’est pas à exclure dans les ultimes jours du mercato. Les prêts de gros joueurs qui disputeront la Coupe du monde ne seront de toute façon pas possibles avant le mois d’août puisque les joueurs concernés par le Mondial mettront sans doute le mercato sur pause le temps de disputer la compétition aux Etats-Unis. Pour l’OL, le prêt d’un très gros joueur pas certain d’être titulaire dans son club, comme Endrick au Real Madrid en janvier, est donc envisageable. Matthieu Louis-Jean a prouvé qu'il savait y faire à la matière, de quoi mettre en appétit les supporters lyonnais.
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