Doué bat un record monstrueux, Deschamps va adorer

L’équipe de France veut plus que jamais décrocher une troisième étoile lors de la Coupe du monde 2026. Désiré Doué aura son mot à dire, lui qui vient de soulever la Ligue des champions pour la deuxième fois avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain a écrit l’histoire samedi en battant Arsenal en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale compte désormais deux sacres européens. Désiré Doué aura été l’un des artisans majeurs de ces succès parisiens. Contre les Gunners, l’ancien du Stade Rennais n’a pas trouvé le chemin des filets, contrairement à la finale face à l’Inter. Mais il a largement contribué au collectif. Il est d’ailleurs resté sur le terrain jusqu’au bout et a inscrit son tir au but.

Didier Deschamps, qui compte sur Doué avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, pourra retrouver un joueur en pleine confiance, auteur par ailleurs d’une statistique impressionnante.

Doué, quelle dévotion sur le terrain

Comme révélé par Fabrice Hawkins ces dernières heures, le champion d’Europe parisien a en effet parcouru 15,4 kilomètres lors de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Il s’agit tout simplement d’un record pour un joueur du PSG cette saison dans la reine des compétitions européennes.

À noter que Désiré Doué détient également le record du nombre de kilomètres parcourus sur un match de Ligue 1 cette saison, lors d’une rencontre face au FC Nantes le 22 avril. Le joueur du Paris Saint-Germain, âgé de seulement 20 ans, prouve qu’en plus d’être technique et rapide, il est aussi un élément très engagé pour le collectif.

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Didier Deschamps espère que Désiré Doué poursuivra sur cette lancée avec les Bleus dans les prochaines semaines. Reste à savoir quel rôle lui sera confié au vu de la concurrence féroce qui règne en attaque du côté de l’équipe de France.