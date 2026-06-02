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Illya Zabarnyi

Le PSG jette Illya Zabarnyi à Liverpool

PSG02 juin , 14:00
parQuentin Mallet
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Après son sacre en finale de la Ligue des champions, le PSG s'attaque déjà au mercato et a proposé Illya Zabarnyi à Liverpool. Les Reds sont justement à la recherche d'un défenseur central après le départ d'Ibrahima Konaté.
Le temps de l'euphorie est-il déjà terminé pour le Paris Saint-Germain ? Quelques jours seulement après avoir soulevé la deuxième Ligue des champions de son histoire, le club de la capitale prépare activement les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Avec l'objectif d'aller chercher une troisième C1 consécutive, la direction parisienne a bien identifié les postes à renforcer.
Celui de défenseur central, par exemple, alors que Luis Enrique recherche un droitier très à l'aise techniquement, doté d'un gros sang-froid et d'un fort potentiel. Une arrivée à ce poste condamnerait sans aucun doute Illya Zabarnyi, lequel a déjà été proposé à Liverpool.
I. Zabarnyi

I. Zabarnyi

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Rouge1
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Club Friendlies 1

2026
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Rouge0
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Illya Zabarnyi, direction Liverpool ?

En effet, comme l'indique le site DaveOCKOP, Liverpool a été approché par les représentants d'Illya Zabarnyi en vue d'un éventuel transfert cet été. Un dialogue préliminaire a même déjà eu lieu, alors que le défenseur central ukrainien cherche à quitter le Paris Saint-Germain. Recruté l'an dernier de Bournemouth contre 65 millions d'euros bonus compris, Zabarnyi n'est pas satisfait de son temps de jeu dans la capitale parisienne. Et même s'il est heureux d'avoir remporté la Ligue des champions, sa très faible contribution (213 minutes au total) dans la victoire finale lui donne des envies d'ailleurs.
Ouvert à un départ, le PSG ne fléchira toutefois pas devant des offres inférieures à l'investissement réalisé il y a seulement un an. En d'autres termes, si les Reds vont plus loin dans le processus, ils devront préparer une offre importante d'au moins 65 ME. En attendant, le mercato s'agite déjà en coulisses et Paris se tient prêt à offrir à Luis Enrique l'effectif dont il a besoin dès la reprise de la pré-saison.
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