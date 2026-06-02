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Stéphane Richard

L'UEFA menace l'OM, Monaco jubile

OM02 juin , 13:20
parQuentin Mallet
9
Sous la menace d'une exclusion de la prochaine édition de l'Europa League par l'UEFA à cause de ses problèmes financiers, l'OM pourrait laisser sa place à l'AS Monaco. Une aubaine pour le club de la Principauté.
Après avoir réussi à décaler son audience traditionnelle de fin de saison auprès de la DNCG, la direction de l'OM peut désormais se consacrer à ses problèmes les plus urgents. Les menaces de l'UEFA, par exemple. Comme l'indique L'Equipe, en 2022, le club phocéen avait signé un accord avec la grande instance du football européen. A ce moment-là, la direction marseillaise s'engageait à respecter le règlement du fair-play financier.
Son déficit étant trop important quatre ans plus tard, l'OM a été rappelé à l'ordre et est désormais sous la menace d'une exclusion de la prochaine édition de l'Europa League. Le manque à gagner de l'échec de la qualification pour la Ligue des champions était déjà grand, si le club olympien ne participe même pas à la C3, les comptes prendront encore plus cher. A 200 kilomètres de là, l'AS Monaco se frotte les mains.

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Car oui, comme l'expliquent les termes du règlement de l'UEFA, la place que l'OM laissera vacante en cas d'exclusion de l'Europa League doit revenir au club classé juste derrière lui à l'issue de la saison en championnat. Mais Rennes (6e) ayant déjà obtenu sa qualification directe pour cette même compétition, Marseille devra céder sa place aux Monégasques. A l'origine, ces derniers avaient obtenu un billet pour les barrages de qualification pour la prochaine Conference League. Se qualifier directement pour l'Europa League serait un cadeau tombé du ciel.
Aussi, si l'AS Monaco récupère le billet de l'OM, alors c'est Strasbourg (8e) qui se réconfortera avec la place de barragiste pour la prochaine C4. Autrement dit, il y a deux clubs derrière Marseille qui espèrent sans aucun doute une issue défavorable aux Phocéens, puisqu'elle leur deviendrait indirectement favorable. Si le cas de l'OM est étudié par la commission des clubs de l'UEFA ce mardi, L'Equipe révèle qu'aucune décision n'est attendue avant la fin de la semaine.
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alors, ca avance??

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c'etait pas hier que l'uefa devait exclure l'om de la C3? decision ce mardi q'on m'a dit

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Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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