L'UEFA menace l'OM, Monaco jubile

Sous la menace d'une exclusion de la prochaine édition de l'Europa League par l'UEFA à cause de ses problèmes financiers, l'OM pourrait laisser sa place à l'AS Monaco. Une aubaine pour le club de la Principauté.

Après avoir réussi à décaler son audience traditionnelle de fin de saison auprès de la DNCG, la direction de l' OM peut désormais se consacrer à ses problèmes les plus urgents. Les menaces de l'UEFA, par exemple. Comme l'indique L'Equipe, en 2022, le club phocéen avait signé un accord avec la grande instance du football européen. A ce moment-là, la direction marseillaise s'engageait à respecter le règlement du fair-play financier.

Son déficit étant trop important quatre ans plus tard, l'OM a été rappelé à l'ordre et est désormais sous la menace d'une exclusion de la prochaine édition de l'Europa League. Le manque à gagner de l'échec de la qualification pour la Ligue des champions était déjà grand, si le club olympien ne participe même pas à la C3, les comptes prendront encore plus cher. A 200 kilomètres de là, l'AS Monaco se frotte les mains.

L'OM exclu, Monaco et Strasbourg en profitent

Car oui, comme l'expliquent les termes du règlement de l'UEFA, la place que l'OM laissera vacante en cas d'exclusion de l'Europa League doit revenir au club classé juste derrière lui à l'issue de la saison en championnat. Mais Rennes (6e) ayant déjà obtenu sa qualification directe pour cette même compétition, Marseille devra céder sa place aux Monégasques. A l'origine, ces derniers avaient obtenu un billet pour les barrages de qualification pour la prochaine Conference League. Se qualifier directement pour l'Europa League serait un cadeau tombé du ciel.