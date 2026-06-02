Auxerre : L'AJA a trouvé son nouvel entraineur !

A la recherche d'un nouvel entraineur après le licenciement de Christophe Pélissier, l'AJ Auxerre est très proche d'officialiser l'arrivée de Will Still.

Auxerre a arraché son maintien en Ligue 1 à la dernière journée après une victoire remarquée à Lille (0-2). Pour autant, les dirigeants du club icaunais ont pris la décision de se séparer de Christophe Pélissier, viré juste après le coup de sifflet final de la saison. Une décision lourde qui laisse, de fait, une place vacante au poste d'entraineur. Si jusqu'à présent, plusieurs techniciens étaient cités, c'est finalement Will Still qui a été choisi.

Comme l'indique Onze Mondial, les discussions entre l'ancien entraineur du RC Lens, libre depuis son départ de Southampton, et la direction de l'AJ Auxerre sont particulièrement avancées et il ne manque, à ce jour, que quelques détails avant d'officialiser son arrivée sur le banc. Avant cela, le départ de Christophe Pélissier doit administrativement être finalisé par les dirigeants. Quoi qu'il en soit, c'est bien vers l'Yonne que se dirige le coach anglo-belge. Le concernant, c'est son expérience de la Ligue 1 qui lui a permis de convaincre la direction auxerroise.