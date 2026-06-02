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OM : Greenwood vendu 50 ME, son futur club annoncé

OM02 juin , 14:40
parHadrien Rivayrand
11
L’OM sera amené à faire des sacrifices importants cet été lors du mercato. Sauf rebondissement, Mason Greenwood devrait quitter le club phocéen dans les prochaines semaines.
L’Olympique de Marseille est à un tournant de son histoire. Le club sort d’une saison plus que chaotique et ses finances sont dans le rouge. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ont plus que jamais besoin de liquidités. Si Mason Greenwood n’est pas opposé à l’idée de rester encore un peu sur la Canebière, il est néanmoins poussé vers la sortie par sa direction, consciente de sa valeur importante sur le marché des transferts. Plusieurs clubs sont déjà intéressés par son profil, notamment Fenerbahçe.

Fenerbahçe et Greenwood, c'est bien parti ? 

Selon les informations de Yağız Sabuncuoğlu, Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc, a d'ailleurs déjà avancé ses pions pour tenter de recruter Mason Greenwood dans les prochaines semaines :
« Hakan Safi a discuté hier en visioconférence avec Mason Greenwood. Ils auront une autre réunion demain. L’objectif est de conclure un accord avec Greenwood d’ici les élections, et s’il est élu, d’obtenir ensuite le pouvoir de signature pour négocier le transfert avec Marseille. Marseille demande 50 millions d’euros pour Mason Greenwood. »

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Mason Greenwood, qui donnait jusque-là sa priorité à l’AS Roma, pourrait donc finalement filer en Turquie. Fenerbahçe dispose de moyens importants et pourrait répondre aux exigences de l’Olympique de Marseille, contrairement au club italien. Reste à savoir si le projet séduira également l’Anglais. En tout cas, plus le temps passe, plus l'ancien de Manchester United semble s’éloigner d’un avenir à Marseille.
Le club phocéen devra donc le remplacer intelligemment. Avant cela, il attend de connaître d’éventuelles sanctions de la DNCG mais aussi de l’UEFA. Des sanctions qui pourraient tout changer avant la prochaine saison et revoir à la baisse certaines ambitions de l'Olympique de Marseille.
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Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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