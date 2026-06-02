OM : Greenwood vendu 50 ME, son futur club annoncé

L’OM sera amené à faire des sacrifices importants cet été lors du mercato. Sauf rebondissement, Mason Greenwood devrait quitter le club phocéen dans les prochaines semaines.

L’ Olympique de Marseille est à un tournant de son histoire. Le club sort d’une saison plus que chaotique et ses finances sont dans le rouge. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ont plus que jamais besoin de liquidités. Si Mason Greenwood n’est pas opposé à l’idée de rester encore un peu sur la Canebière, il est néanmoins poussé vers la sortie par sa direction, consciente de sa valeur importante sur le marché des transferts. Plusieurs clubs sont déjà intéressés par son profil, notamment Fenerbahçe.

Fenerbahçe et Greenwood, c'est bien parti ?

Selon les informations de Yağız Sabuncuoğlu, Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc, a d'ailleurs déjà avancé ses pions pour tenter de recruter Mason Greenwood dans les prochaines semaines :

« Hakan Safi a discuté hier en visioconférence avec Mason Greenwood. Ils auront une autre réunion demain. L’objectif est de conclure un accord avec Greenwood d’ici les élections, et s’il est élu, d’obtenir ensuite le pouvoir de signature pour négocier le transfert avec Marseille. Marseille demande 50 millions d’euros pour Mason Greenwood. »

Mason Greenwood, qui donnait jusque-là sa priorité à l’AS Roma, pourrait donc finalement filer en Turquie. Fenerbahçe dispose de moyens importants et pourrait répondre aux exigences de l’Olympique de Marseille, contrairement au club italien. Reste à savoir si le projet séduira également l’Anglais. En tout cas, plus le temps passe, plus l'ancien de Manchester United semble s’éloigner d’un avenir à Marseille.

Le club phocéen devra donc le remplacer intelligemment. Avant cela, il attend de connaître d’éventuelles sanctions de la DNCG mais aussi de l’UEFA. Des sanctions qui pourraient tout changer avant la prochaine saison et revoir à la baisse certaines ambitions de l'Olympique de Marseille.