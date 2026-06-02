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L'ASSE prévoit quatre terribles départs

ASSE02 juin , 14:20
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE sait que l'été qui arrive sera animé sur le marché des transferts. De nombreux départs sont notamment attendus chez les Verts.
L'AS Saint-Étienne évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine. Une situation forcément décevante pour le club du Forez, qui rêvait de retrouver l'élite du football français. Il faudra réussir l’intersaison pour espérer réellement se mêler à la lutte pour la montée lors du prochain exercice. Plusieurs ventes importantes sont notamment à prévoir. L’ASSE sait que ses meilleurs éléments seront difficiles à retenir, ces derniers souhaitant évoluer à un niveau supérieur dans leur carrière.

L'AS Saint-Etienne prépare sa restructuration 

Ces dernières heures, Peuple Vert a notamment fait un point sur la situation de l’AS Saint-Étienne. Le média affirme que quatre joueurs stéphanois devraient déjà quitter le club cet été : Djyllian N’Guessan, Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Ebenezer Annan. Des départs importants qui pourraient rapporter plusieurs millions d’euros à la direction stéphanoise.
À noter que Brice Maubleu, Ben Old, Abdoulaye Kanté, Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé, Igor Miladinovic et João Ferreira ne sont également pas certains de rester à l’AS Saint-Étienne à l’heure actuelle.
Le club devra reconstruire autour d’une ossature clairement définie, tout en se renforçant à des postes clés. La dernière saison a été un échec au regard des ambitions affichées par les pensionnaires de Geoffroy-Guichard. Kilmer Sports est déjà sous pression, avec des supporters et observateurs qui attendent beaucoup mieux de leur club.

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La saison prochaine en Ligue 2 s’annonce particulièrement disputée pour l’AS Saint-Étienne. Montpellier, le FC Nantes, le FC Metz ou encore le Stade de Reims seront de la partie, sans oublier d’éventuelles équipes surprises dans la course à la montée. Il faudra réussir son mercato estival, sous peine de vivre une nouvelle saison décevante. Et cela ferait forcément tâche pour le plus gros budget du championnat de Ligue 2.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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