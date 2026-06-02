L'ASSE prévoit quatre terribles départs

L'ASSE sait que l'été qui arrive sera animé sur le marché des transferts. De nombreux départs sont notamment attendus chez les Verts.

L' AS Saint-Étienne évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine. Une situation forcément décevante pour le club du Forez, qui rêvait de retrouver l'élite du football français. Il faudra réussir l’intersaison pour espérer réellement se mêler à la lutte pour la montée lors du prochain exercice. Plusieurs ventes importantes sont notamment à prévoir. L’ASSE sait que ses meilleurs éléments seront difficiles à retenir, ces derniers souhaitant évoluer à un niveau supérieur dans leur carrière.

L'AS Saint-Etienne prépare sa restructuration

Ces dernières heures, Peuple Vert a notamment fait un point sur la situation de l’AS Saint-Étienne. Le média affirme que quatre joueurs stéphanois devraient déjà quitter le club cet été : Djyllian N’Guessan, Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Ebenezer Annan. Des départs importants qui pourraient rapporter plusieurs millions d’euros à la direction stéphanoise.

À noter que Brice Maubleu, Ben Old, Abdoulaye Kanté, Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé, Igor Miladinovic et João Ferreira ne sont également pas certains de rester à l’AS Saint-Étienne à l’heure actuelle.

Le club devra reconstruire autour d’une ossature clairement définie, tout en se renforçant à des postes clés. La dernière saison a été un échec au regard des ambitions affichées par les pensionnaires de Geoffroy-Guichard. Kilmer Sports est déjà sous pression, avec des supporters et observateurs qui attendent beaucoup mieux de leur club.