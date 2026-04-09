PSG : L’Atlético sort le chéquier pour Gonçalo Ramos

En manque de temps de jeu avec le PSG, Gonçalo Ramos sera l’une des attractions principales du prochain mercato. L’attaquant portugais est apprécié en Premier League, mais aussi en Espagne, où l’Atlético le suit.

Avec 12 buts en 2 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues, Gonçalo Ramos réalise pour l’instant une saison correcte au Paris Saint-Germain au regard de son très faible temps de jeu. Systématiquement remplaçant avec Luis Enrique, l’attaquant portugais est un supersub et rien de plus aux yeux de son entraîneur, qui ne l'a même pas fait entrer ce mercredi soir contre Liverpool. Une situation que Gonçalo Ramos a longtemps accepté, mais dont le buteur de 24 ans ne se contentera pas éternellement . L’été prochain pourrait bien être l’heure du départ pour l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne. D’autant que son profil intéresse énormément de clubs.

La Premier League est à ses trousses puisque Chelsea ou encore Newcastle sont très intéressés. Ils ne sont pas seuls sur le dossier. Selon le site Estoesatleti, l’Atlético de Madrid est également un très sérieux candidat à la signature de Gonçalo Ramos. Les Colchoneros recherchent un numéro neuf capable de fournir énormément d’efforts sur le front de l’attaque en plus d’être très efficace devant les buts. Le portrait-robot correspond aux qualités de Gonçalo Ramos, raison pour laquelle Diego Simeone a validé cette piste auprès de sa direction.

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L’Atlético va perdre Antoine Griezmann au prochain mercato et l’avenir de joueurs tels que Julian Alvarez ou encore Alexander Sørloth est encore flou. Une offre de l’Atlético pour Gonçalo Ramos a donc de fortes chances d’arriver sur le bureau de Luis Campos dans les mois à venir. La question est maintenant de savoir quelles seront les exigences du PSG dans ce dossier. D’un côté, le club de la capitale ne peut pas se permettre de se montrer trop gourmand avec un joueur qui n’est jamais titulaire. Mais d'un autre, Paris n’a pas l’intention de brader un buteur encore jeune (24 ans), précieux lorsqu’il entre en jeu et dont le contrat au Paris Saint-Germain est encore long (juin 2028).

Un transfert aux alentours de 50 ME ?

Valorisé à seulement 35 millions d’euros par Transfermarkt, le natif d’Olhao ne sera certainement pas vendu à un si bas prix par le club parisien. Trois ans après son arrivée pour 65 millions d’euros hors bonus, Gonçalo Ramos pourrait être cédé par le PSG en cas de proposition aux alentours des 45 à 50 millions d’euros. Une somme dans les cordes de l’Atlético de Madrid, qui a prouvé ces dernières années qu’il était capable de débourser de très grosses sommes sur le marché des transferts.