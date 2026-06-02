LOSC : Le meilleur buteur lillois vaut déjà 70 millions

ouais ton club de coeur va repartir
C'est effectivement une hérésie ... , tout comme n'importe quelle entreprise qui rencontre des difficultés et qui se voit amendée par sa banque (aggios) sans compter les "syndics" qui se rémunèrent avec les quelques rentrées d'euro avant de régler les fournisseurs 🥴 !!! ???
1x ok. 2 x ok coincidence, 3x bizarre. 4x acharnement ? 10X. y a peut etre anguille sous roche ...... mais t es pas equipé. laisse tomber
juste savoir comment tu fais pour etre aussi bête? cosanguinité? drogue? parents alcooliques? c est quoi ton probleme?
Article avec titre Putaclick, j'ai pensé a Svillar meilleur gardien de Série A sur qui on a des vues :@
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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