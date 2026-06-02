LOSC : Le meilleur buteur lillois vaut déjà 70 millions

Le LOSC s’attend à vivre un mercato agité cet été. Matías Fernández-Pardo pourrait notamment quitter le navire dans les prochaines semaines.

Lille , on peut se satisfaire de la dernière saison vécue. Si tout n’a pas été parfait, les Dogues ont néanmoins assuré leur qualification pour la Ligue des champions. Bruno Génésio a décidé de partir et Davide Ancelotti a pris la relève, un vrai pari pour toutes les parties. Le nouvel entraîneur italien a déjà des idées en tête concernant le projet qu’il souhaite mettre en place avec le LOSC. Tout porte à croire qu’il devra rapidement prendre une décision dans le dossier Matías Fernández-Pardo (21 ans). L’attaquant des Dogues est très courtisé en Europe, même si Lille ne compte pas se laisser faire pour son joueur.

Le LOSC veut se faire respecter

Selon des informations relayées par Foot Mercato, le LOSC a en effet fixé le prix de départ du natif de Bruxelles à environ 70 millions d’euros. Pour rappel, Liverpool, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund sont intéressés par les services de l’attaquant lillois. Reste à savoir s’ils seront prêts à investir une telle somme, alors que le joueur n’a pas encore totalement confirmé au plus haut niveau. La saison passée en Ligue 1, il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs disputés.

Lire aussi Accord trouvé, il sacrifie le Mondial pour Lille

À noter que Matías Fernández-Pardo a été appelé avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, une occasion idéale de se montrer sur la scène internationale. En cas de bonnes performances, il pourrait encore accroître sa cote sur le marché. En attendant, le LOSC affiche une position ferme et a prévenu les clubs intéressés qu’il faudra mettre le prix pour s’attacher les services d’un joueur prometteur, à fort potentiel et qui ne forcera pas son départ cet été.