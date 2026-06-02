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Matias Fernandez-Pardo

LOSC : Le meilleur buteur lillois vaut déjà 70 millions

LOSC02 juin , 15:00
parHadrien Rivayrand
9
Le LOSC s’attend à vivre un mercato agité cet été. Matías Fernández-Pardo pourrait notamment quitter le navire dans les prochaines semaines.
À Lille, on peut se satisfaire de la dernière saison vécue. Si tout n’a pas été parfait, les Dogues ont néanmoins assuré leur qualification pour la Ligue des champions. Bruno Génésio a décidé de partir et Davide Ancelotti a pris la relève, un vrai pari pour toutes les parties. Le nouvel entraîneur italien a déjà des idées en tête concernant le projet qu’il souhaite mettre en place avec le LOSC. Tout porte à croire qu’il devra rapidement prendre une décision dans le dossier Matías Fernández-Pardo (21 ans). L’attaquant des Dogues est très courtisé en Europe, même si Lille ne compte pas se laisser faire pour son joueur.

Le LOSC veut se faire respecter 

Selon des informations relayées par Foot Mercato, le LOSC a en effet fixé le prix de départ du natif de Bruxelles à environ 70 millions d’euros. Pour rappel, Liverpool, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund sont intéressés par les services de l’attaquant lillois. Reste à savoir s’ils seront prêts à investir une telle somme, alors que le joueur n’a pas encore totalement confirmé au plus haut niveau. La saison passée en Ligue 1, il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs disputés.

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À noter que Matías Fernández-Pardo a été appelé avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, une occasion idéale de se montrer sur la scène internationale. En cas de bonnes performances, il pourrait encore accroître sa cote sur le marché. En attendant, le LOSC affiche une position ferme et a prévenu les clubs intéressés qu’il faudra mettre le prix pour s’attacher les services d’un joueur prometteur, à fort potentiel et qui ne forcera pas son départ cet été.
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Derniers commentaires

Gérard Lopez vend Bordeaux mais reste président !

ouais ton club de coeur va repartir

L'OL échappe à une amende de 37,5 millions d'euros

C'est effectivement une hérésie ... , tout comme n'importe quelle entreprise qui rencontre des difficultés et qui se voit amendée par sa banque (aggios) sans compter les "syndics" qui se rémunèrent avec les quelques rentrées d'euro avant de régler les fournisseurs 🥴 !!! ???

« Il ne veut pas que la L1 existe », Daniel Riolo dénonce Nasser Al-Khelaïfi

1x ok. 2 x ok coincidence, 3x bizarre. 4x acharnement ? 10X. y a peut etre anguille sous roche ...... mais t es pas equipé. laisse tomber

« Il ne veut pas que la L1 existe », Daniel Riolo dénonce Nasser Al-Khelaïfi

juste savoir comment tu fais pour etre aussi bête? cosanguinité? drogue? parents alcooliques? c est quoi ton probleme?

Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie

Article avec titre Putaclick, j'ai pensé a Svillar meilleur gardien de Série A sur qui on a des vues :@

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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