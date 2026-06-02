Julian Alvarez refuse le PSG à cause de sa femme

Le PSG veut recruter un nouvel attaquant cet été lors du mercato. Julian Álvarez est un profil apprécié par la direction parisienne, même si l’Argentin ne devrait pas signer. On sait maintenant pourquoi.

Le Paris Saint-Germain peut désormais se pencher sur son mercato. Luis Campos avait mis plusieurs dossiers en attente. La saison étant enfin terminée pour le PSG , le directeur sportif est déterminé à boucler certains transferts importants. Luis Enrique souhaite notamment l’arrivée d’un nouvel attaquant. Gonçalo Ramos va partir et devra être remplacé. Parmi les profils qui intéressent les doubles champions d’Europe figure Julian Álvarez. Le champion du monde argentin souhaite quitter l’Atlético de Madrid et Paris veut donc tenter sa chance. Mais ce dossier s’annonce particulièrement complexe.

Alvarez, la France ne lui dit rien...

Selon les dires d’Éric Rabesandratana, Julian Álvarez n'est pas très chaud à l’idée de rejoindre la France. Et ça n'a rien à voir avec son propre choix mais bien plutôt celui de... sa famille. Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le consultant a notamment expliqué :

« J’ai discuté avec Javier Pastore. Je voulais comprendre pourquoi Álvarez ne voulait pas venir à Paris. En fait, il m’a expliqué que ce n’était pas spécialement lui qui refusait. Il ne veut pas quitter l’Espagne car sa famille ne le souhaite pas. Il y a donc une question d’organisation et de respect. C’est pour cela qu’il privilégie le Barça. Il veut rester en Espagne. »

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Voilà qui est clair et qui devrait, en principe, mettre fin aux rumeurs liant Álvarez au Paris Saint-Germain. À moins que Luis Enrique ne parvienne à trouver les mots justes. Mais on sait déjà que l’entraîneur parisien ne souhaite pas insister auprès des joueurs qui ne sont pas totalement convaincus par l’idée de rejoindre le PSG.

À noter que les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà une autre piste en tête : Eli Junior Kroupi, qui a brillé la saison passée avec Bournemouth.