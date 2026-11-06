Le PSG a une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

Le PSG a débuté sa saison au ralenti, ce qui avait suscité un espoir un peu fou chez ses rivaux en Ligue 1. Mais finalement, avant d'affronter Troyes, samedi au Parc des Princes, Paris a remporté contre Villarreal son dixième match consécutif. Luis Enrique pense quand même que son équipe peut faire mieux.

Le Paris Saint-Germain a pris l'habitude de régner sans partage en France, mais désormais aussi en Europe. Après deux titres successifs en Ligue des champions, le club de la capitale a déjà envoyé valser Manchester City et le Barça, deux candidats au titre européen, et l'on ne parle même pas de la promenade de mardi à Villarreal (0-6). On pourrait penser qu'avant d'affronter Troyes, qui se bat pour le maintien, les joueurs parisiens soient déjà rassasiés. Mais Luis Enrique a fait savoir à la veille de cette rencontre de Ligue 1 que, malgré les performances de son équipe, il en attendait encore plus. L'entraîneur espagnol le sait, toutes les séries ont une fin et lui ne veut pas que cela soit le cas.

Luis Enrique en veut encore plus

Alors, pour que ses joueurs restent toujours focalisés sur la victoire, Luis Enrique maintient la pression et se veut toujours plus exigeant, comme il l'a répété en conférence de presse. « Si tu penses au match face à Villarreal et que tu démarres le match contre Troyes distrait, tu seras en difficulté (...) On sait que le passé ne signifie rien pour l'avenir. Il faut rester concentré sur le présent. Le plus important est le résultat, mais il y a toujours des choses à améliorer, a prévenu l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui espère cependant que son équipe s’imposera avant la trêve internationale pour une raison très simple. Samedi, si on gagne, ce sera la première fois qu'on aura gagné tous les matchs entre deux trêves, c'est une motivation pour ce match et on est prêt pour obtenir ça. »

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Autrement dit, même s'il fait encore tourner son effectif, Luis Enrique sait que les joueurs qu'il alignera seront très motivés pour mettre Troyes au tapis. Et on l'a vu lors des derniers matchs, le banc du Paris Saint-Germain est capable de faire aussi bien que les habituels titulaires. Alors même si le PSG devra composer sans Dembélé, Kvaratskhelia, Mendes, Marquinhos et Hakimi, ce dernier étant mis au repos, l'ESTAC va sacrément devoir se méfier car le club de la capitale ne rigole pas avec la Ligue 1.