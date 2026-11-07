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TV : Vexé par la L1, Al-Khelaïfi boude dans son coin

TV
parEric Bethsy
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Après le lancement de l’appel d’offres cette semaine, la Ligue de Football Professionnel peut espérer un retour de beIN Sports. Mais cette fois, Nasser Al-Khelaïfi, vexé par les critiques sur ses multiples casquettes, refuse de se présenter à la table des négociations.
Le football français va-t-il enfin sortir de la crise ? La Ligue de Football Professionnel y croit, ce qui explique son changement de programme. L’instance dirigée par Vincent Labrune a lancé l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 dès mardi. Les diffuseurs ont jusqu’au 3 décembre pour transmettre leurs offres. Pour le moment, le prix de réserve n’a pas été défini de manière officielle. Mais L’Equipe révélait un tarif minimum estimé à 350 millions d’euros par an.

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L’arrivée de nouveaux acteurs comme Netflix peut permettre de faire monter les enchères. Mais les clubs de Ligue 1 et les supporters ne seraient pas mécontents d’assister au retour de Canal+ et de son allié beIN Sports. Au sein de la chaîne cryptée, le président Maxime Saada a déjà prévenu que l’investissement devait être rentable. Quant à la chaîne franco-qatarienne, dont la distribution est exclusivement gérée par Canal+ jusqu’en 2030, personne n’a communiqué publiquement. L’ancien diffuseur de la Liga agit plutôt en coulisse.
Le quotidien sportif révèle effectivement des réunions entre LFP Media et beIN Sports, qui a fait part de son intérêt sans transmettre une offre, ni même garantir l’envoi d’une proposition concrète. On apprend simplement que beIN Sports est prêt à tourner la page après les tensions apparues ces dernières années. En revanche, les dirigeants de la LFP n’auront plus affaire à Nasser Al-Khelaïfi. En raison des accusations de conflit d’intérêts, le président du Paris Saint-Germain et de beIN Sports a décidé de rester éloigné de la table des négociations. Sa discrétion devrait ravir son homologue lensois Joseph Oughourlian, l’un des rares patrons de Ligue 1 à s’être opposé au Qatari.
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Derniers commentaires

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

poo c est nul. aucune reponse sur tous tes troll. ca fait pitié, et en plusça n attire plus personne

Le PSG a une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

pas mal ! force à vous et courage dans l epreuve

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@Valdo le facho qui n'assume pas. Tu n'as pas compris? Quelle surprise!! Aucune pirouette, je ne vais pas me dire d'un parti alors que je les trouves tous nul. Tu es con à ce point? Oui mon petit facho, je suis illégitime à parler parce que je ne veux pas choisir un camp. Nouvelle démonstration de ton intolérance fasciste. Tu es contre l'autoritarisme et le totalitarisme mais tu traites ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de sous-race et tu leur interdis le droit de parler parce qu'ils ne choisissent pas un camp? Tu interdis, tu refuse un droit, mais tu n'es par pour l'autoritarisme et le totalitarisme? Effectivement tu es con à ce point. Toi qui parle de Gemini, demande lui de te donner les définitions de ces mots. Ça t'instruira. Enfin si tu arrives à comprendre. Mais j'ai un gros doute tellement tu es stupide gamin. Érudit? Non j'ai été à l’école et j'appris. Chose que vraisemblablement tu n'as pas fait. Tu es le gros beauf inculte droitard et vulgaire qui n'a aucune éducation et qui visiblement est très limité intellectuellement. Mais tu as peut-être l'excuse de la génétique pour expliquer tout ça. Mais je pense plus à la peinture en plomb que tu as passé ton temps à lécher étant petit. Au fait, par curiosité, quel gout ça a? Toutes tes insultes montrent l’infâme merde que tu es et je suis très content de lire toute la rage que je te procure. Bouffe la bien, et n'oublie pas, tu me fais bien rire quand je te vois rager. Bisous.

Govou demande au PSG de venger l’OL

Allez on est devenu 'experts' en interruption de série, en témoignent les amis de City et du Barca. Allons gagner contre eux, les haters ont plus de cibles pour nous dire attendez de jouer contre XYZ ...

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

Écoute, si l'entraîneur juge qu'ils ne sont pas aptes à un moment donné, il faut lui faire confiance...

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