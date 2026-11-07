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Pablo Barrios au PSG, l'Atlético ne pose qu'une condition

Pablo Barrios au PSG, l'Atlético ne pose qu'une condition

PSG
parGuillaume Conte
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Pablo Barrios fait craquer Luis Enrique, qui voit en l'Espagnol le joueur parfait pour compléter son milieu de terrain. L'Atlético de Madrid est prêt à envisager un transfert.
Très satisfait de l’effectif qu’il a à sa disposition, Luis Enrique ne pousse pas forcément ses dirigeants à faire des folies au mois de janvier. Mais quelques joueurs sont néanmoins appréciés par l’entraineur espagnol, persuadé qu’un ajout décisif peut donner à son équipe le coup de fouet qui va lui permettre de marcher à nouveau sur l’Europe. Et cette recrue parfaite est désormais connue, il s’agit de Pablo Barrios.

Barrios possède une clause en béton avec l'Atlético

L’Espagnol est un véritable métronome dans le jeu de Diego Simeone, pour sa capacité à presser tout en jouant juste balle au pied. Des qualités qui le désignent comme un candidat de rêve pour le PSG cet été. Et selon les informations de Fichajes, l’Atlético de Madrid a confirmé aux différents prétendants que Barrios n’était pas à vendre cet hiver. En revanche, en fin de saison, si le milieu de terrain ne sera clairement pas poussé dehors en raison de ses qualités et de sa jeunesse, les Colchoneros ne fermeront pas à la porte à un transfert : à une condition.
Le PSG, le Bayern Munich, Chelsea et Arsenal sont ainsi prévenus, il faudrait une offre dingue pour obliger l’Atlético à céder Barrios, qui possède une clause libératoire à 500 ME. Diego Simeone ne veut pas forcément mettre des barbelés si jamais une telle vente permet de remplir les caisses et effectuer de nombreuses recrues grâce à cette vente colossale.
Aucun montant n’a été évoqué, mais l’Atlético se montre très gourmand pour un joueur bien conscient de faire rêver les plus grands clubs européens, mais qui est très attaché à son club formateur, qu’il a rejoint à 14 ans en provenance… du Real Madrid. Sa valeur actuelle grimpe à chaque mise à jour, et à 23 ans, et il est désormais évalué à 70 millions d’euros. Un prix que de nombreux clubs sont prêts à payer, surtout le PSG qui pourrait ainsi préparer la suite après Fabian Ruiz.

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