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Carlos Vicens, l'OL prend un énorme risque

Carlos Vicens, l'OL prend un énorme risque

OL
parGuillaume Conte
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Après le départ de Paulo Fonseca, le choix de l'OL s'est immédiatement porté sur Carlos Vicens. L'entraineur espagnol représente néanmoins un pari osé en pleine saison.
Malgré le choc de l’annonce en pleine saison, le passage de témoin de l’entraineur va se passer en douceur à Lyon. Paulo Fonseca est parti au lendemain d’une victoire face à Angers, et Jorge Maciel, qui avait déjà eu ce rôle, entraine l’équipe de façon intérimaire pour deux matchs. Cela laissera le temps à l’OL d’arriver à la trêve internationale du mois de novembre avec un nouvel entraineur. Sauf rebondissement exceptionnel, ce sera Carlos Vicens, libre depuis son limogeage de Braga le mois dernier après une série de trois défaites consécutives, malgré une belle première saison à ce poste.
Un pari forcément risqué pour un entraineur peu connu, et cette décision ne rassure pas du tout Julien Huet, journaliste pour la station lyonnaise Tonic Radio, et persuadé que l’OL aurait pu effectuer un choix plus prudent pour terminer la saison. « Le choix de cet Espagnol de 43 ans pose tout de même beaucoup de questions. Car l’OL perd Paulo Fonseca un entraineur confirmé, pour miser sur un technicien qui n’a qu’une expérience limitée comme numéro 1. Certes, il a été l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City mais sa seule expérience à la tête d’une équipe professionnelle, c’est Braga. Vicens partage à priori les principes de jeu de Fonseca, ce qui peut faciliter la transition, mais il ne connait pas la Ligue 1, et quand on voit que l’OL est aujourd’hui sur le podium, ce choix me parait risqué. Il aurait été plus prudent de miser sur un entraineur expérimenté connaissant parfaitement le championnat et le club, comme un Christophe Galtier. Il aurait été aussi bien plus cher, et c’est là le problème. Vicens devra en tout cas rapidement prouver qu’il a les épaules pour relever ce défi », a livré Julien Huët, pour qui le technicien espagnol sera attendu au tournant à l’OL.
A l’heure où Lyon, en dehors de la déception des barrages de Ligue des Champions, effectue un début de saison solide, voir une équipe balbutier et perdre des points pour s’adapter à son nouvel entraineur ferait très mal à un club qui a besoin de se mettre en avant pour exister sportivement et financièrement.

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Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@ Rico Tu te trompes, il n'y a rien de personnel avec Valdo. Je ne le connais pas. C'est un rageux vulgaire qui ne vient ici que pour insulter les Marseillais et tout ce qui n'est pas RN. Un bas du front lambda. Je parle donc son langage en l'insultant en retour. C'est ma ligne de conduite ici. Pour en revenir avec la sujet. Les mots ont un sens et l'Histoire l'a montré. Le fascisme est une idéologie qui repose sur le nationalisme et avant tout sur le nationalisme. Ce n'est pas exclusif mais c'est indispensable. Parler de fascisme pour des personnes qui se veulent internationalistes c'est autant absurde qu'incorrect. J'entends bien que l'extrême gauche rejoint l'extrême droite par des penchants dictatoriaux, d'intolérances et d'actions violentes et de répressions des opinions divergentes. Je suis ok avec tout ça et je ne le nie pas. Mais le mot pour qualifier ça ce n'est pas fascisme. Parce que ce n'est qu'une partie du sens de ce mot et ce n'est pas ce qui le distingue le plus. C'est devenu une sorte de point Goldwin qui est aussi absurde que le premier. Personnellement c'est appauvrir une langue et donc appauvrir la compréhension et la réflexion quand on appauvrit le sens d'un mot alors qu'il en existe d'autres pour définir ce qu'on veut dire. La répression des opinions divergentes c'est la censure. Est-ce qu'on peut dire que l'extrême gauche censure, oui sans aucune ambiguïté. On peut aussi parler de dogmatisme, de totalitarisme, d'atteinte à la liberté d'expression et dans une moindre mesure de bâillonnement ou de pensée unique. Il y a bien assez de mot pour qualifier tout ça sans avoir à détourner le sens d'un autre. Car ce faisant on fait disparaitre l'existence de la réalité qu'il qualifiait et on accentue l'oubli. C'est autant dangereux qu'incorrect.

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Toujours à chercher la petite bete au PSG ,maintenant c'est Safonov.Il a toute la confiance de L.E et il justifie celle ci dans ses prestations.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

A C:/remi l'imbécile heureux. Même avec la définition tu persistes? Transgresser la vérité. Mdr Tu es imbattable de médiocrité. Mdr

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