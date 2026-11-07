Carlos Vicens, l'OL prend un énorme risque

Après le départ de Paulo Fonseca, le choix de l'OL s'est immédiatement porté sur Carlos Vicens. L'entraineur espagnol représente néanmoins un pari osé en pleine saison.

Malgré le choc de l’annonce en pleine saison, le passage de témoin de l’entraineur va se passer en douceur à Lyon. Paulo Fonseca est parti au lendemain d’une victoire face à Angers, et Jorge Maciel, qui avait déjà eu ce rôle, entraine l’équipe de façon intérimaire pour deux matchs. Cela laissera le temps à l’OL d’arriver à la trêve internationale du mois de novembre avec un nouvel entraineur. Sauf rebondissement exceptionnel, ce sera Carlos Vicens, libre depuis son limogeage de Braga le mois dernier après une série de trois défaites consécutives, malgré une belle première saison à ce poste.

Le choix de cet Espagnol de 43 ans pose tout de même beaucoup de questions. Car l’OL perd Paulo Fonseca un entraineur confirmé, pour miser sur un technicien qui n’a qu’une expérience limitée comme numéro 1. Certes, il a été l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City mais sa seule expérience à la tête d’une équipe professionnelle, c’est Braga. Vicens partage à priori les principes de jeu de Fonseca, ce qui peut faciliter la transition, mais il ne connait pas la Ligue 1, et quand on voit que l’OL est aujourd’hui sur le podium, ce choix me parait risqué. Il aurait été plus prudent de miser sur un entraineur expérimenté connaissant parfaitement le championnat et le club, comme un Christophe Galtier. Il aurait été aussi bien plus cher, et c’est là le problème. Vicens devra en tout cas rapidement prouver qu’il a les épaules pour relever ce défi », a livré Julien Huët, pour qui le technicien espagnol sera attendu au tournant à l’OL. Un pari forcément risqué pour un entraineur peu connu, et cette décision ne rassure pas du tout Julien Huet, journaliste pour la station lyonnaise Tonic Radio, et persuadé que l’OL aurait pu effectuer un choix plus prudent pour terminer la saison. «», a livré Julien Huët, pour qui le technicien espagnol sera attendu au tournant à l’OL.

A l’heure où Lyon, en dehors de la déception des barrages de Ligue des Champions, effectue un début de saison solide, voir une équipe balbutier et perdre des points pour s’adapter à son nouvel entraineur ferait très mal à un club qui a besoin de se mettre en avant pour exister sportivement et financièrement.