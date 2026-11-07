Carlos Vicens, l'OL prend un énorme risque
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@ Rico Tu te trompes, il n'y a rien de personnel avec Valdo. Je ne le connais pas. C'est un rageux vulgaire qui ne vient ici que pour insulter les Marseillais et tout ce qui n'est pas RN. Un bas du front lambda. Je parle donc son langage en l'insultant en retour. C'est ma ligne de conduite ici. Pour en revenir avec la sujet. Les mots ont un sens et l'Histoire l'a montré. Le fascisme est une idéologie qui repose sur le nationalisme et avant tout sur le nationalisme. Ce n'est pas exclusif mais c'est indispensable. Parler de fascisme pour des personnes qui se veulent internationalistes c'est autant absurde qu'incorrect. J'entends bien que l'extrême gauche rejoint l'extrême droite par des penchants dictatoriaux, d'intolérances et d'actions violentes et de répressions des opinions divergentes. Je suis ok avec tout ça et je ne le nie pas. Mais le mot pour qualifier ça ce n'est pas fascisme. Parce que ce n'est qu'une partie du sens de ce mot et ce n'est pas ce qui le distingue le plus. C'est devenu une sorte de point Goldwin qui est aussi absurde que le premier. Personnellement c'est appauvrir une langue et donc appauvrir la compréhension et la réflexion quand on appauvrit le sens d'un mot alors qu'il en existe d'autres pour définir ce qu'on veut dire. La répression des opinions divergentes c'est la censure. Est-ce qu'on peut dire que l'extrême gauche censure, oui sans aucune ambiguïté. On peut aussi parler de dogmatisme, de totalitarisme, d'atteinte à la liberté d'expression et dans une moindre mesure de bâillonnement ou de pensée unique. Il y a bien assez de mot pour qualifier tout ça sans avoir à détourner le sens d'un autre. Car ce faisant on fait disparaitre l'existence de la réalité qu'il qualifiait et on accentue l'oubli. C'est autant dangereux qu'incorrect.
On doit prendre tous les adversaires serieusement car un match n'est jamais gagné d'avance
Ruiz est loin d'etre fini
Toujours à chercher la petite bete au PSG ,maintenant c'est Safonov.Il a toute la confiance de L.E et il justifie celle ci dans ses prestations.
A C:/remi l'imbécile heureux. Même avec la définition tu persistes? Transgresser la vérité. Mdr Tu es imbattable de médiocrité. Mdr
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