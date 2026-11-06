Vicens jusqu’en 2029, l’OL touche au but





Sans surprise, l’Olympique Lyonnais tient son prochain entraineur et ce sera Carlos Vicens.

Le technicien espagnol, libre de tout engagement, laisse son agent finaliser les derniers détails de son arrivée, et ce vendredi soir, L’Equipe révèle que tout est quasiment bouclé entre Jorge Mendes et l’OL. Les conditions de son arrivée sont validées à tous les niveaux, et il reste quelques détails à finaliser pendant le week end à venir. Une annonce est même possible ce lundi, tout comme son arrivée dans la cité des Gones. L’ancien coach de Braga signerait à Lyon jusqu’en 2029, et arriverait accompagné de quatre adjoints. Jorge Maciel garderait sa place dans le nouveau staff technique, et Vicens est tout de même invité à faire des choix puisqu’il possédait sept adjoints quand il était en poste à Braga.

Pour le moment, l’OL prépare le match à Brest de ce dimanche, mais il ne fait plus guère de doute que Carlos Vicens sera en poste au début de la trêve internationale, la semaine prochaine, pour faire connaissance avec son nouvel effectif et préparer la reprise avec les joueurs qui seront restés à Lyon.