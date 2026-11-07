OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

Genesio assume à 100 % le fait de refuser de céder au lobby des supporters de l'OM pour certains jeunes joueurs pas encore prêts pour le plus haut niveau.

L’OM retrouve des couleurs ces dernières semaines, et cela marche même pour la Coupe d’Europe, où les troupes olympiennes se sont imposées à Leverkusen pour retrouver l’espoir d’une qualification. La dynamique est bonne et le test sera important ce dimanche à Lens pour voir si l’espoir de regagner les places européennes avec solidité se concrétiser.

Genesio impassible devant le lobbying

Et ce redressement, Bruno Genesio a réussi à aller le chercher dans le calme et la progression, sans céder à la panique, ni à la pression marseillaise. Car depuis le début de la saison, en raison des performances assez apathiques notamment en attaque, l’entraineur de l’OM a subi le gros lobbying des supporters, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire jouer les jeunes Antoine Valero ou Milan Leccese. Mais ces deux éléments, qui peuvent faire une apparition dans le groupe, continuent leur saison dans le groupe Pro2, et avec l’équipe de National 2.

Un forcing que Bruno Genesio a reconnu, mais dont il n’a pas tenu compte. « Il y a une sorte de lobbying autour des jeunes joueurs de l’OM depuis le début de la saison. Mais je ne me laisserais pas gagner par ça, ce que je souhaite, c’est les faire progresser », a livré le technicien qui a grandi, joué et entrainé à Lyon, où on sait mettre en valeur les jeunes.