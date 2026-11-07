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OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

OM
parGuillaume Conte
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Genesio assume à 100 % le fait de refuser de céder au lobby des supporters de l'OM pour certains jeunes joueurs pas encore prêts pour le plus haut niveau.
L’OM retrouve des couleurs ces dernières semaines, et cela marche même pour la Coupe d’Europe, où les troupes olympiennes se sont imposées à Leverkusen pour retrouver l’espoir d’une qualification. La dynamique est bonne et le test sera important ce dimanche à Lens pour voir si l’espoir de regagner les places européennes avec solidité se concrétiser.

Genesio impassible devant le lobbying

Et ce redressement, Bruno Genesio a réussi à aller le chercher dans le calme et la progression, sans céder à la panique, ni à la pression marseillaise. Car depuis le début de la saison, en raison des performances assez apathiques notamment en attaque, l’entraineur de l’OM a subi le gros lobbying des supporters, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire jouer les jeunes Antoine Valero ou Milan Leccese. Mais ces deux éléments, qui peuvent faire une apparition dans le groupe, continuent leur saison dans le groupe Pro2, et avec l’équipe de National 2.
Un forcing que Bruno Genesio a reconnu, mais dont il n’a pas tenu compte. « Il y a une sorte de lobbying autour des jeunes joueurs de l’OM depuis le début de la saison. Mais je ne me laisserais pas gagner par ça, ce que je souhaite, c’est les faire progresser », a livré le technicien qui a grandi, joué et entrainé à Lyon, où on sait mettre en valeur les jeunes.
Un avis tranché sur un dossier toujours sensible, tant les supporters aiment voir, en ces temps difficiles en terme de profondeur d’effectif, des joueurs du cru se mettre en valeur. Même La Provence en rajoute une couche ce samedi. « Les supporters continuent de réclamer à corps et à cris le talentueux Antoine Valero, avant-centre qui ne pourrait pas faire beaucoup moins bien que Neal Maupay ou Faris Moumbagna, mais Genesio répète semaine après semaine qu’il faut être patient », souligne le quotidien local, pour qui, avec cette série de victoires, Bruno Genesio est en train de s’acheter une paix royale à ce niveau, l’OM disposant tout de même de la deuxième meilleures attaques de Ligue 1 derrière le PSG.
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Derniers commentaires

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poo c est nul. aucune reponse sur tous tes troll. ca fait pitié, et en plusça n attire plus personne

Le PSG a une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

pas mal ! force à vous et courage dans l epreuve

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

@Valdo le facho qui n'assume pas. Tu n'as pas compris? Quelle surprise!! Aucune pirouette, je ne vais pas me dire d'un parti alors que je les trouves tous nul. Tu es con à ce point? Oui mon petit facho, je suis illégitime à parler parce que je ne veux pas choisir un camp. Nouvelle démonstration de ton intolérance fasciste. Tu es contre l'autoritarisme et le totalitarisme mais tu traites ceux qui ne sont pas d'accord avec toi de sous-race et tu leur interdis le droit de parler parce qu'ils ne choisissent pas un camp? Tu interdis, tu refuse un droit, mais tu n'es par pour l'autoritarisme et le totalitarisme? Effectivement tu es con à ce point. Toi qui parle de Gemini, demande lui de te donner les définitions de ces mots. Ça t'instruira. Enfin si tu arrives à comprendre. Mais j'ai un gros doute tellement tu es stupide gamin. Érudit? Non j'ai été à l’école et j'appris. Chose que vraisemblablement tu n'as pas fait. Tu es le gros beauf inculte droitard et vulgaire qui n'a aucune éducation et qui visiblement est très limité intellectuellement. Mais tu as peut-être l'excuse de la génétique pour expliquer tout ça. Mais je pense plus à la peinture en plomb que tu as passé ton temps à lécher étant petit. Au fait, par curiosité, quel gout ça a? Toutes tes insultes montrent l’infâme merde que tu es et je suis très content de lire toute la rage que je te procure. Bouffe la bien, et n'oublie pas, tu me fais bien rire quand je te vois rager. Bisous.

Govou demande au PSG de venger l’OL

Allez on est devenu 'experts' en interruption de série, en témoignent les amis de City et du Barca. Allons gagner contre eux, les haters ont plus de cibles pour nous dire attendez de jouer contre XYZ ...

OM : Les supporters réclament Valero, Genesio leur répond cash

Écoute, si l'entraîneur juge qu'ils ne sont pas aptes à un moment donné, il faut lui faire confiance...

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