PSG : Terrible nouvelle pour Achraf Hakimi ?

PSG05 nov. , 13:40
parCorentin Facy
Victime d’un énorme tacle de Luis Diaz mardi soir lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi pourrait être touché plus sévèrement que cela était espéré au niveau de sa cheville.
Les premières nouvelles ont été plutôt rassurantes pour Achraf Hakimi après sa sortie sur blessure mardi lors du match entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Pas de fracture pour l’international marocain, un énorme soulagement à deux mois de la Coupe d’Afrique des Nations. Il semblerait toutefois que le défenseur du PSG soit sévèrement touché puisque les ligaments n’ont pas été épargnés selon le journaliste Said Amdaa de RFI Radio Foot.
« J’ai des nouvelles d’Achraf Hakimi. Apparemment, c’est le ligament qui est touché. La réflexion maintenant est de savoir s’il faudra l’opérer ou pas. On m’indique qu’il sera out « au moins » pour les 2 premiers matchs de la CAN. Je vous tiens informé de la suite » a publié sur son compte X notre confrère, qui croit donc savoir que la blessure d’Achraf Hakimi pourrait être un peu plus sérieuse que ce qui avait été initialement annoncé.

Une indisponibilité entre 4 et 6 semaines était redoutée, mais elle pourrait finalement être encore plus longue si les ligaments sont touchés et si une opération est nécessaire. Au-delà du PSG, c’est tout le Maroc qui tremble avant la Coupe d’Afrique des Nations qui se disputera dans le pays des Lions de l’Atlas en janvier prochain. 
Derniers commentaires

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Ce qui m’avait le plus choqué, c’est effectivement l’intention dans le visage du joueur, alors qu’il ne pouvait pas prendre le ballon, l’intention d’attaquer uniquement le joueur… si vous renvoyez l’action, prenez le temps de regarder son visage 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

👍👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Euh, avant de dire ça, regarde le visage du joueur au moment du tacle. C’est justement son intention qui est inexcusable 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

Par curiosité , tu es de quelle génération ? moi de celle de JP Bernad , Bernard , Fleury, Serge et Aimé

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

et toujours pour ton info, la discussion a l'OL est aussi que si l'Ol gagne a Seville l'OL est pratiquement assuré de terminer dans les 8, et donc de pouvoir faire tourner apres quand il y aura les matchs contre Lorient, Le havre, Nantes, Monaco, la cdf. Car le classement final de l'OL ne depend du match contre Paris mais des matchs d'apres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

