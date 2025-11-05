PSG : Terrible nouvelle pour Achraf Hakimi ?

Victime d’un énorme tacle de Luis Diaz mardi soir lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi pourrait être touché plus sévèrement que cela était espéré au niveau de sa cheville.

Les premières nouvelles ont été plutôt rassurantes pour Achraf Hakimi après sa sortie sur blessure mardi lors du match entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Pas de fracture pour l’international marocain, un énorme soulagement à deux mois de la Coupe d’Afrique des Nations. Il semblerait toutefois que le défenseur du PSG soit sévèrement touché puisque les ligaments n’ont pas été épargnés selon le journaliste Said Amdaa de RFI Radio Foot.

« J’ai des nouvelles d’Achraf Hakimi. Apparemment, c’est le ligament qui est touché. La réflexion maintenant est de savoir s’il faudra l’opérer ou pas. On m’indique qu’il sera out « au moins » pour les 2 premiers matchs de la CAN. Je vous tiens informé de la suite » a publié sur son compte X notre confrère, qui croit donc savoir que la blessure d’Achraf Hakimi pourrait être un peu plus sérieuse que ce qui avait été initialement annoncé.

Lire aussi Hakimi out ! Le PSG a trouvé son remplaçant en Premier League

Une indisponibilité entre 4 et 6 semaines était redoutée, mais elle pourrait finalement être encore plus longue si les ligaments sont touchés et si une opération est nécessaire. Au-delà du PSG, c’est tout le Maroc qui tremble avant la Coupe d’Afrique des Nations qui se disputera dans le pays des Lions de l’Atlas en janvier prochain.