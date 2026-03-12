ICONSPORT_361547_0005

Celta Vigo - OL : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?

12 mars
Guillaume Conte
0
L'OL se rend à Vigo ce jeudi pour y défier le Celta, dans le cadre de son premier match à élimination directe d'Europa League cette saison.
Après avoir brillamment passé la phase de poule, l’Olympique Lyonnais attaque les choses sérieuses ce jeudi soir avec le 1/8e de finale aller d’Europa League. Les joueurs de Paulo Fonseca se savent attendus au tournant face à une équipe du Celta Vigo solide cette saison en Coupe d’Europe.
Un match couperet qui se déroulera en Espagne ce jeudi 12 mars. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 et Canal+ a décidé d’attribuer sa chaine premium pour cette rencontre. Résultat, c’est bien sur Canal+ que le match sera diffusé avec Paul Tchoukriel aux commentaires, accompagné de Christophe Jallet notamment. C’est Margot Dumont qui sera en bord de terrain pour donner les nouvelles au plus proche du banc des deux équipes.
L’OL sera privé de nombreux joueurs pour cette rencontre, mais va tenter surtout d’inverser la dynamique guère positive de ces dernières semaines. Il en va de la préservation des chances de passer ce tour, puisque le match retour sera disputé dès jeudi prochain à Lyon.
0
Derniers commentaires

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

Il a été irréprochable dans l'attitude et nous a beaucoup aidé. Prompt rétablissement à lui.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

@ Lionel quel serait pour toi le bon president? pourquoi Bardella ne ferait pas un bon? pourquoi ceux qui ne voteraient pas comme toi seraient des conS? Crois tu avoit yoi aussi la science infuse? quelles etudes as tu faites pour etre sur de toi?

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

et portant ils chient sur l oM a chaque article. regardes bien.. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça dure depuis un moment

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

Liberté de la presse🤷 de plus, apparemment, ils n'ont pas tord.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

C'est consternant de bêtise. Ils ne font plus de fight entre holligans?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

