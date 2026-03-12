Celta Vigo - OL : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?

L'OL se rend à Vigo ce jeudi pour y défier le Celta, dans le cadre de son premier match à élimination directe d'Europa League cette saison.

Après avoir brillamment passé la phase de poule, l’Olympique Lyonnais attaque les choses sérieuses ce jeudi soir avec le 1/8e de finale aller d’Europa League. Les joueurs de Paulo Fonseca se savent attendus au tournant face à une équipe du Celta Vigo solide cette saison en Coupe d’Europe.

Un match couperet qui se déroulera en Espagne ce jeudi 12 mars. Le coup d’envoi sera donné à 21h00 et Canal+ a décidé d’attribuer sa chaine premium pour cette rencontre. Résultat, c’est bien sur Canal+ que le match sera diffusé avec Paul Tchoukriel aux commentaires, accompagné de Christophe Jallet notamment. C’est Margot Dumont qui sera en bord de terrain pour donner les nouvelles au plus proche du banc des deux équipes.

L’OL sera privé de nombreux joueurs pour cette rencontre, mais va tenter surtout d’inverser la dynamique guère positive de ces dernières semaines. Il en va de la préservation des chances de passer ce tour, puisque le match retour sera disputé dès jeudi prochain à Lyon.