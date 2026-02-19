julian alvarez ou haaland le barca ne rigole plus haaland 18 393824

Le PSG lance l'opération Erling Haaland !

PSG19 févr. , 19:00
parQuentin Mallet
Visiblement désireux de renforcer son attaque, le Paris Saint-Germain a discrètement pris des renseignements sur la situation d'Erling Haaland à Manchester City. Avant de lancer un assaut l'été prochain ?
L'effectif du Paris Saint-Germain manque cruellement d'un tueur devant le but. C'est un fait. A de trop nombreuses reprises cette saison, les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à convertir leur grand nombre d'occasions et ont manqué des victoires précieuses, aussi bien en Ligue des champions (face au Sporting), en Coupe de France (face au Paris FC), et en Ligue 1. Si le mercato estival est encore assez loin, la direction sportive parisienne travaille déjà sur les contours de son effectif pour la saison prochaine. Et aux dernières nouvelles, le nom d'Erling Haaland revient avec insistance dans les bureaux du Campus PSG.

Le PSG attend une évolution dans le dossier Erling Haaland

Si l'on en croit les informations de TEAMtalk, le Paris Saint-Germain a récemment pris des renseignements concernant la situation d'Erling Haaland à Manchester City. Pour rappel, en janvier 2025, l'attaquant norvégien a signé un contrat très longue durée portant jusqu'en juin 2034 avec les Skyblues. De prime abord, cette situation pourrait laisser penser qu'il est intouchable, mais plusieurs gros clubs européens, comme le FC Barcelone et le Real Madrid, estiment qu'il existe des clauses dans son contrat lui permettant de partir bien avant la prochaine décennie. Conscient que le rêve du Cyborg est de jouer en Espagne, le PSG a quand même demandé à être informé de tout développement concernant son avenir, confirme le journaliste Graeme Bailey.
On apprend par ailleurs qu'une hypothétique arrivée d'Erling Haaland à Paris l'été prochain n'aurait aucune incidence sur la situation d'Ousmane Dembélé. Si son avenir dans la capitale est toujours incertain, le cas du Ballon d'Or 2025 n'est pas lié à un recrutement du meilleur renard des surfaces de sa génération.
