Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

PSG07 janv. , 18:40
parCorentin Facy
L’avenir de Luis Enrique est le nouveau sujet chaud de l’actualité au PSG. Un départ à court terme a été démenti mais le club parisien prépare néanmoins la succession de l’Espagnol et pense à Pep Guardiola.
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Luis Enrique n’a toujours pas officiellement prolongé son bail avec le club parisien. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions fait pourtant de cette signature une priorité, tant il a trouvé avec l’ancien du Barça l’entraîneur idéal pour son projet. Du haut de ses 55 ans, Luis Enrique ne semble pas aussi pressé. A en croire les informations du site Media Foot, le technicien passé par l’AS Roma ou encore la sélection espagnole « ne s’éternisera pas dans la capitale », où il a déjà tout gagné et où il sera difficile -voire impossible- de faire mieux que lors de cette historique année 2025.
Le PSG fait toujours tout son possible pour convaincre Luis Enrique de prolonger mais parallèlement, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos commencent à jeter un oeil au marché des entraîneurs. Et un nom fait l’unanimité au sein du board parisien, celui d’un certain Pep Guardiola. A l’instar de Luis Enrique, le technicien catalan est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027. Libre de choisir sa future destination dans un an et demi, l’entraîneur passé par Barcelone et le Bayern Munich est le choix numéro un du PSG en cas de départ de Luis Enrique dans un futur plus ou moins proche.

Le PSG « certain » de pouvoir convaincre Guardiola

Nos confrères ajoutent qu’à Doha, le board qatari est « certain de pouvoir convaincre un monstre comme Guardiola ». Un optimisme qui peut rassurer le public parisien, évidemment très majoritairement favorable à ce que Luis Enrique prolonge et qui redoute que le prochain entraîneur du PSG ne soit pas au niveau du technicien espagnol. En faisant venir un coach tel que Pep Guardiola, le Paris Saint-Germain rassurerait tout le monde et prouverait surtout son ambition intacte après son sacre en Ligue des Champions et cela malgré la perte potentielle de Luis Enrique. Reste à voir si de son côté, Pep Guardiola, souvent associé au club de la capitale française mais qui n’a jamais donné suite pour l’instant, accordera cette fois plus d’attention au discours que lui tiendront l’Emir du Qatar ainsi que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.
Derniers commentaires

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Tu veux un dessin. Ca parait tellement logique en + Tu n'a qu'a voir la communauté magrébine a Marseille....

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Marseille est une ville cosmopolite où les algériens, macorains ou tunisien (de leur pays)... ont toujours dit que cette ville était leur autres départements ! Rien de choquant qu'il choisit une ville à ses couleurs ! Et j'ai fait les 3 pays maghrébin (Maroc 6x, Tunisie 3x et Algérie 2x), et à chaque fois on m'a dit : Marseille c'est comme chez nous... Rien de polémique

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

Ridicule next

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Aucune pitié, c'est une finale, qui plus est face à l'équipe qui l'a bien trop ramené après le match aller face à nos coiffeurs , il est temps de remettre les pendules à l'heure. Branlée si possible.

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Hâte d'avoir sa réponse, moi aussi ca m'intéresse.. meme si je sais pertinemment de quoi il s'agit..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

