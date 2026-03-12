Celta-OL : Les attaques doivent cesser, Vigo menace

Le club du Celta Vigo a pris la parole après les attaques dont ont été victimes les supporters lyonnais dans la ville espagnole la nuit dernière.

L’ambiance est montée, mais pas dans le bon sens à quelques heures du match entre le Celta Vigo et l ’Olympique Lyonnais . Comme relaté dans nos colonnes, des supporters de l’OL se sont faits attaquer par surprise alors qu’ils prenaient un verre dans le centre de la ville de Galice par des « supporters » du club local. Trois blessés ont été constatés, et les sources médiatiques locales confirment que ce sont bien les supporters espagnols qui ont agressé les sympathisants lyonnais.

Le Celta Vigo a pris la parole après avoir eu connaissance de ces faits, espérant surtout que cela allait en rester là pour le match de ce jeudi soir. Mais aussi pour celui de la semaine prochaine au Groupama Stadium, où de très nombreux supporters espagnols sont attendus dans la capitale des Gaules.

Le Celta Vigo essaye de calmer les choses

« Le Celta prendra les mesures nécessaires pour éviter que ces supporters violents, qui ne représentent absolument pas le celtisme, puissent occuper une place au stade d’Abanca Balaídos. Le club souhaite et espère que le match de ce soir comme celui du retour à Lyon se déroulent sans nouveaux incidents et soient uniquement ce qu’ils doivent être : un défi sportif passionnant pour atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa », a fait savoir le Celta Vigo, qui ne veut pas que ces graves incidents qui ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi ternissent les deux rencontres à venir.