PSG : Haaland à Paris, la réponse est sans appel

Auteur d’une saison stratosphérique à Manchester City, Erling Haaland attise la convoitise de plusieurs grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato. Le PSG est notamment sur les rangs.

Déjà auteur de 19 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Erling Haaland est en très grande forme. L’attaquant norvégien, qui a aussi brillé avec la Norvège, est incontestablement le leader de l’attaque de Manchester City. Sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2034, l’ancien buteur du Borussia Dortmund va pourtant agiter le prochain mercato . En effet, son nom est déjà associé à plusieurs grands clubs européens.

« Dans quel club Erling Haaland doit-il signer cet été » ? Il y a quelques jours, la presse espagnole confiait que le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que le Paris Saint-Germain étaient très intéressés par l’idée de recruter Erling Haaland lors du prochain mercato. Un transfert sera quoi qu’il arrive très onéreux, mais Manchester City pourrait ouvrir la porte, à la condition que Haaland lui-même exprime son envie de partir. Dans un sondage publié sur Foot01 , nous vous avons justement posé la question suivante :

Vous avez été très nombreux à répondre puisque plus de 3500 internautes ont exprimé leur avis. Et à 68%, c’est un plébiscite immense pour le Paris SG, qui récolte une majorité des votes. 23% estiment en revanche qu’Erling Haaland a tout intérêt à rester à Manchester City, où il est déjà installé en tant que leader d’attaque. Enfin, 5% votent pour un transfert au Real Madrid et 4% aimeraient le voir au FC Barcelone.

Haaland au PSG, le plébiscite est immense

Un sondage très favorable au PSG, qui montre que chez les supporters parisiens, l’envie de voir le Norvégien sous les couleurs du club Bleu et Rouge est bien présente. Reste maintenant à voir si les dirigeants parisiens seront du même avis. Surtout, on ignore pour l’instant ce que souhaite Erling Haaland pour la suite de sa carrière. Son mercato estival risque en tout cas d’être riche en rumeurs et en rebondissements. A moins que le buteur de 25 ans ne prenne très rapidement la décision de rester à Manchester City afin de clore tout débat.