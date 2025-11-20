ICONSPORT_277294_0135

PSG : Haaland dit oui à Paris pour trois raisons

PSG20 nov. , 15:30
parCorentin Facy
6
Malgré un contrat XXL qui court jusqu’en 2034 avec Manchester City, Erling Haaland attise les convoitises du Real Madrid, du Barça et du PSG. Le club parisien a cependant un avantage sur ses concurrents.
Très discret sur le marché des transferts l’été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait afficher un visage bien différent en 2026. Le club de la capitale sait qu’il aura besoin à un moment de régénérer son effectif et surtout de le renforcer alors que les calendriers sont toujours plus infernaux et les blessures, par conséquent, toujours plus nombreuses. Le secteur offensif sera concerné et selon la presse espagnole, le PSG est très intéressé par l’opportunité de recruter Erling Haaland. Le buteur norvégien est sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2034 mais le Paris Saint-Germain souhaite tenter sa chance.

Le PSG en avance sur le Real et le Barça

A en croire les informations du site El Nacional, le FC Barcelone qui cherche un successeur à Robert Lewandowski et le Real Madrid qui pourrait perdre Rodrygo et Vinicius, sont également à l’affût. Deux sérieux concurrents pour Paris, qui dispose néanmoins d’une longueur d’avance sur les deux ogres espagnols selon le média spécialisé. En effet, El Nacional affirme que le PSG dispose de loin d’une force de frappe financière bien supérieure au Real et surtout au Barça. Nasser Al-Khelaïfi ne verrait aucun inconvénient à lâcher 200 millions d’euros pour la star de Manchester City au vu de la sagesse du club Bleu et Rouge ces derniers mois sur le marché des transferts. Erling Haaland est de son côté très intéressé par le projet parisien et cela pour trois raisons.

Haaland pas insensible à l'intérêt de Paris

Le média indique que l’attaquant norvégien a le sentiment qu’il pourrait trouver à Paris une certaine tranquillité sur le plan médiatique, au contraire de ce qu’il pourrait connaître au Real Madrid ou à Barcelone, avec une presse espagnole bien plus intrusive et agressive. De plus, le niveau affiché par le PSG en Ligue des Champions a convaincu Haaland, qui estime avoir plus de chances de remporter la coupe d’Europe à Paris. Enfin, le style de jeu prôné par Luis Enrique, qui se rapproche de celui de Pep Guardiola, est un troisième argument qui pousse le clan Haaland à sérieusement envisager un transfert au Paris Saint-Germain. De quoi commencer à faire espérer aux supporters parisiens la possible arrivée de l’ancien cyborg du Borussia Dortmund, même si convaincre Manchester City de lâcher Erling Haaland sera une mission très périlleuse. Mais peut-être pas impossible pour le Qatar.
6
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

