PSG : Guéla Doué doublure d'Hakimi, Paris attaque

Le Paris Saint-Germain a accéléré dans son recrutement, mais ce n'est pas terminé. En effet, sur le plan défensif, les champions d'Europe pourraient aller faire un tour du côté de Strasbourg et recruter Guéla Doué.

Les frères Doué réunis au PSG ?

Journaliste pour le média sportif, Cyril Olivès annonce que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Guéla Doué, qui a deux ans de plus que son frère Désiré, pour renforcer la défense de l'équipe de Luis Enrique. « Le latéral droit Guéla Doué, en vue avec la Côte d’Ivoire cet été, a évidemment des prétendants. Le Paris SG penserait à lui pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, mais les grandes manœuvres n’ont pas commencé », précise notre confrère. Formé comme son frère au Stade Rennais, Guéla Doué a rejoint le Racing Club de Strasbourg en 2024 contre un chèque de 6 millions d'euros, au moment même où Désiré Doué signait au PSG pour 50 millions d'euros.

Ces dernières semaines, le nom de Guéla Doué a circulé également au Borussia Dortmund, mais également à l'Inter et à l'AC Milan, preuve que le défenseur strasbourgeois suscite un très gros intérêt. Le site spécialisé Transfermarkt valorise Guéla Doué à 20 millions d'euros, un prix largement abordable pour les champions d'Europe.