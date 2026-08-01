PSG : Guéla Doué doublure d'Hakimi, Paris attaque

PSG : Guéla Doué doublure d'Hakimi, Paris attaque

PSG01 août , 12:00
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain a accéléré dans son recrutement, mais ce n'est pas terminé. En effet, sur le plan défensif, les champions d'Europe pourraient aller faire un tour du côté de Strasbourg et recruter Guéla Doué.
En l'espace de 48 heures, le PSG a bouclé la signature contre 50 millions d'euros de Maghnes Akliouche, et fonce désormais vers Mika Godts, l'ailier international belge de l'Ajax. Pour les supporters parisiens qui s'inquiétaient que Luis Campos ne signe aucun renfort, il y avait déjà là deux moyens de se rassurer, même si dans le même temps le départ de Bradley Barcola pour Liverpool se précise de plus en plus. Ce samedi, c'est dans le secteur de la défense que le Paris Saint-Germain pourrait rapidement se mettre en action. En effet, le quotidien L'Equipe affirme que du côté des dirigeants parisiens, on pourrait aller chercher à Strasbourg, un défenseur au nom bien connu du côté du Parc des Princes afin de devenir la doublure d'Achraf Hakimi.

Les frères Doué réunis au PSG ?

Journaliste pour le média sportif, Cyril Olivès annonce que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Guéla Doué, qui a deux ans de plus que son frère Désiré, pour renforcer la défense de l'équipe de Luis Enrique. « Le latéral droit Guéla Doué, en vue avec la Côte d’Ivoire cet été, a évidemment des prétendants. Le Paris SG penserait à lui pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, mais les grandes manœuvres n’ont pas commencé », précise notre confrère. Formé comme son frère au Stade Rennais, Guéla Doué a rejoint le Racing Club de Strasbourg en 2024 contre un chèque de 6 millions d'euros, au moment même où Désiré Doué signait au PSG pour 50 millions d'euros.
Ces dernières semaines, le nom de Guéla Doué a circulé également au Borussia Dortmund, mais également à l'Inter et à l'AC Milan, preuve que le défenseur strasbourgeois suscite un très gros intérêt. Le site spécialisé Transfermarkt valorise Guéla Doué à 20 millions d'euros, un prix largement abordable pour les champions d'Europe.

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Ils ont de la très bonne bière à Prague. C'est pour ça qu'ils ont pris govou.

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Où vois-tu que je le condamne ? Il y a la présomption d'innocence tout de même. Je dis simplement qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit condamné pour viol.

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tu peux le suivre sur son fb : https://www.facebook.com/people/Sergio-Le-Retour/61567307936172/ Petit rappel, je ne fais que de donner le lien du profil public du bouffon de foot01 qui a lui meme publié le lien de son propre fb pour se plaindre ensuite de sa vie privé mdr

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Tu dois donc en être les excréments qu'il défèque par la suite mais c'est déjà bien tu as le cran de t'être reconnu dans cette bande de fans boys décérébrés. C'est un premier pas vers la guérison.

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