PSG : 60 ME ou Godts ne vient pas, l'Ajax fixe les règles du jeu
Mika Godts

PSG : 60 ME ou Godts ne vient pas, l'Ajax fixe les règles du jeu

PSG01 août , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG accélère sur le marché des transferts et pourrait prochainement boucler l'arrivée de Mika Godts. Un renfort qui apporterait encore davantage de concurrence au sein de l'effectif parisien.
Le Paris Saint-Germain passe aux choses sérieuses sur le marché des transferts. Le club de la capitale doit en effet compenser les départs de Gonçalo Ramos à l'AC Milan et de Lee Kang-In à l'Atlético Madrid. Sauf retournement de situation, Maghnes Akliouche et Mika Godts seront prochainement recrutés pour renforcer l'effectif de Luis Enrique.
Si la piste menant à l'international français est évoquée depuis plusieurs semaines, celle conduisant au jeune Belge est plus récente et surprenante. Pourtant, le PSG est prêt à consentir un investissement important pour s'attacher les services d'un joueur considéré comme l'un des grands espoirs du football européen.

Godts, le PSG sort le portefeuille

Selon les informations du média néerlandais VI.nl, l'Ajax est pleinement conscient du potentiel de Mika Godts. Le club d'Amsterdam réclame ainsi près de 60 millions d'euros pour accepter un départ de son ailier. Les dirigeants néerlandais savent également que le PSG n'est pas seul sur ce dossier, puisque plusieurs grands clubs européens suivent attentivement le joueur.
Les champions d'Europe devront donc agir rapidement s'ils souhaitent boucler cette opération. Aperçu récemment à Porto en compagnie de Luis Campos, Godts donne sa priorité à une arrivée au Paris Saint-Germain.

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L'ailier belge viendrait renforcer la concurrence avec Khvicha Kvaratskhelia et apporter encore davantage de qualité technique au collectif parisien. En cas de départ de Bradley Barcola, il devra en plus rapidement s'adapter au très haut niveau pour compenser l'apport de l'ancien Lyonnais. Un défi de taille dans une équipe qui ambitionne de continuer à régner sur le football européen en glanant une troisième Ligue des champions de suite. Tout le monde devra apporter sa patte, surtout les nouveaux arrivants.
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Où vois-tu que je le condamne ? Il y a la présomption d'innocence tout de même. Je dis simplement qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit condamné pour viol.

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tu peux le suivre sur son fb : https://www.facebook.com/people/Sergio-Le-Retour/61567307936172/ Petit rappel, je ne fais que de donner le lien du profil public du bouffon de foot01 qui a lui meme publié le lien de son propre fb pour se plaindre ensuite de sa vie privé mdr

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Tu dois donc en être les excréments qu'il défèque par la suite mais c'est déjà bien tu as le cran de t'être reconnu dans cette bande de fans boys décérébrés. C'est un premier pas vers la guérison.

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