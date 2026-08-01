Ludovic Blas à l'OM, une surprise est en préparation

L'OM doit composer avec des moyens largement revus à la baisse cet été. Les Phocéens restent néanmoins à l'affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts.

Bruno Genesio sait que cette intersaison s'annonce déterminante pour l' Olympique de Marseille . La situation financière du club phocéen demeure délicate et les dirigeants doivent rapidement procéder à plusieurs ventes afin d'assainir les comptes. L'ancien entraîneur du LOSC espère toutefois voir quelques renforts de qualité rejoindre son effectif avant le début de la saison.

L'OM a déjà identifié plusieurs profils intéressants, mais devra patienter jusqu'à une amélioration de sa situation financière avant de passer à l'action. En Ligue 1 , du côté du Stade Rennais, Ludovic Blas est régulièrement annoncé parmi les pistes étudiées par les dirigeants marseillais.

Blas, le coup parfait de l'OM cet été ?

D'après les informations du compte X Jonathan35001, souvent bien renseigné sur l'actualité du Stade Rennais, Ludovic Blas est d'ailleurs sur le départ de Bretagne. L'observateur rennais a ensuite publié un message qui pourrait faire écho à un intérêt de l'Olympique de Marseille :

« Si la rumeur est fondée, la destination paraît surprenante pour un intermittent du spectacle et un joueur qui n’aime pas la pression. »

Encore sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2027, le natif de Colombes est estimé à environ 10 millions d'euros. Reste à savoir si l'OM sera en mesure de débourser une telle somme dans le contexte économique actuel.

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Sur le papier, le recrutement de Ludovic Blas présenterait en tout cas un réel intérêt. À 28 ans, le milieu offensif disposerait d'une belle opportunité pour franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant un club où les attentes sont particulièrement élevées. Ce dossier pourrait rapidement s'accélérer, alors que le Stade Rennais souhaite s'appuyer sur des joueurs pleinement investis dans le projet porté par Franck Haise.