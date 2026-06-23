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PSG : Gonçalo Ramos s'en va, une première offre arrive

PSG23 juin , 12:00
parClaude Dautel
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A peine nommé entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim a fait part à ses dirigeants des joueurs dont il souhaite qu'ils rejoignent les Rossoneri. Tout en haut de la liste, Gonçalo Ramos, l'attaquant du PSG qui, faute de temps de jeu, n'est pas insensible à un transfert.
Trois ans après être arrivé au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos pourrait bien quitter le club de la capitale avec dans ses valises, deux victoires en Ligue des champions, mais également 45 buts marqués, souvent cruciaux, et 10 passes décisives. Cependant, s'il se sent très bien au PSG, l'avant-centre portugais désire avoir du temps de jeu, et être titulaire, ce qu'il n'est pas avec Luis Enrique. Si l'entraîneur parisien a l'art de faire entrer en jeu Gonçalo Ramos au bon moment, il ne le considère pas comme un titulaire en puissance. Profitant de cette situation, le nouvel entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim, souhaite faire venir son compatriote lors de l'actuel mercato. Ayant d'excellents contacts avec Jorge Mendes, l'agent de Ramos, le technicien milanais a même fait du buteur parisien sa priorité numéro 1 précise le Corriere dello Sport, relayé par Milan News.

Milan offre 30 millions d'euros

Le quotidien sportif italien précise que les dirigeants de l'AC Milan sont prêts à faire une offre à hauteur de 30 millions d'euros à leurs homologues parisiens pour obtenir la signature de Gonçalo Ramos, lequel serait d'accord pour partir vers le club de Serie A. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a reçu aucune offre pour Gonçalo Ramos, que ce soit de la part de l'AC Milan ou même d'un autre club. Mais, du côté de Luis Enrique, on ne retiendra pas de forcer l'attaquant portugais, lequel a encore deux ans de contrat avec le PSG et n'est pas actuellement en phase de négocier une prolongation.
Cette saison, Gonçalo Ramos a tout de même participé à 45 matchs avec le Paris Saint-Germain. Cependant, il n'a pas quitté le banc de touche lors des quarts de finale contre Liverpool, et des demi-finales contre le Bayern Munich. Et en finale, il est entré pour la prolongation, marquant tout de même le premier tir au but du PSG contre Arsenal. Devenu clairement un supersub à Paris, l'avant-centre de 25 veut désormais prendre son envol, et pourquoi pas sous le maillot milanais. Seul problème pour lui, il ne défendra pas son titre, puisque l'AC Milan n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

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