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Le PSG va faire une offre à plus de 100 ME

PSG22 juin , 17:00
parEric Bethsy
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Prêt à investir durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain va bientôt passer à l’action. Le club de la capitale s’apprête à transmettre une offre concrète pour l’Ivoirien Yan Diomandé, sachant que la proposition de Liverpool à 100 millions d’euros a déjà été refusée par le RB Leipzig.
Liverpool n’a aucune envie de subir une nouvelle défaite contre le Paris Saint-Germain. Après les deux dernières éditions de la Ligue des Champions, les deux clubs s’opposent cette fois sur le marché des transferts, et plus précisément sur la piste Yan Diomandé. Les Reds ont pris les devants sur ce dossier avec une offre transmise et refusée par le RB Leipzig. L’écurie de Premier League s’est pourtant montrée généreuse avec un montant de 100 millions d’euros (bonus compris).
Une somme nettement insuffisante pour le club allemand qui souhaite conserver son ailier sous contrat jusqu’en 2030, sauf en cas d’offre atteignant les 120 millions d’euros. Manifestement, ces folles exigences n’ont pas l’air de refroidir Liverpool, disposé à revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse. Les Anglais ont apparemment décidé d’agir vite, sans doute afin de devancer le Paris Saint-Germain qui s’apprête également à passer à l’action. Selon les informations de Bild, le club de la capitale discute avec les agents de l’international ivoirien depuis plusieurs semaines.

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Ces longues discussions laissent entendre que les Parisiens vont bientôt formuler une offre auprès du RB Leipzig. La source ignore le montant de cette future proposition. Mais le Paris Saint-Germain, forcément au courant du premier échec de Liverpool, devra forcément présenter une somme supérieure, sans forcément offrir les 120 millions d’euros réclamés. On le sait, le double champion d’Europe, réticent à l’idée de participer à des enchères, tient à éviter de surpayer ses recrues. Mais les performances de Yan Diomandé pendant le Mondial 2026 semblent inciter la direction francilienne à faire un effort.
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whaou. vache c est tellement nul !

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